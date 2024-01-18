Λευκός Οίκος: Η Ουάσινγκτον δεν επιθυμεί κλιμάκωση της έντασης στη νότια και κεντρική Ασία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν επιθυμούν κλιμάκωση» στη νότια και την κεντρική Ασία, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν το Ιράν και το Πακιστάν, το ένα στην επικράτεια του άλλου, τις τελευταίες ημέρες.

Η αμερικανική κυβέρνηση «παρακολουθεί στενά» την κατάσταση μεταξύ των δύο χωρών, είπε ο Τζον Κίρμπι, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, καθώς συνοδεύει τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν στην επίσκεψή του στη Βόρεια Καρολίνα. «Δεν θέλουμε να δούμε κλιμάκωση στη νότια και την κεντρική Ασία. Και είμαστε σε επαφή με τους Πακιστανούς ομολόγους μας», πρόσθεσε.

Το Πακιστάν «επλήγη πρώτο από το Ιράν, κάτι που ήταν μια νέα επικίνδυνη επίθεση, ένα νέο παράδειγμα του αποσταθεροποιητικού ρόλου του Ιράν στην περιοχή», συνέχισε ο Κίρμπι τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ «δεν θέλουν να δουν ένα Ιράν με πυρηνικά όπλα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

