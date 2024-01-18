Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, φέρεται να απέρριψε πρόταση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, σύμφωνα με την οποία η Σαουδική Αραβία θα εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ με αντάλλαγμα τη συμφωνία για την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Ο Νετανιάχου φέρεται να είπε στον Μπλίνκεν κατά την επίσκεψή του στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα ότι δεν ήταν διατεθειμένος να κάνει μια συμφωνία που να επιτρέπει ένα παλαιστινιακό κράτος, αναφέρει το NBC News, επικαλούμενο τρεις ανώνυμους ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ.

Ο Μπλίνκεν απάντησε ότι η Χαμάς δεν μπορεί να εξαλειφθεί μόνο με στρατιωτικά μέσα και ότι η αποτυχία των Ισραηλινών ηγετών να το αναγνωρίσουν αυτό θα οδηγήσει στην επανάληψη της ιστορίας, λέει Αμερικανός αξιωματούχος στους Times of Israel, επιβεβαιώνοντας αυτή τη λεπτομέρεια από το ρεπορτάζ του NBC.

Η πρόταση Μπλίνκεν έγινε στον Νετανιάχου αφού έλαβε δεσμεύσεις από τον Σαουδάραβα διάδοχο πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και τέσσερις άλλους Άραβες ηγέτες να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της ανοικοδόμησης της Γάζας μετά τον πόλεμο και να υποστηρίξουν την επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Λωρίδα, αναφέρει το NBC News.

Ο Μπιν Σαλμάν είπε επίσης στον Μπλίνκεν ότι ήταν έτοιμος να εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης της Γάζας, είπαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στους Times of Israel, σημειώνοντας ότι όντως εξαρτά αυτή τη συμφωνία με τα βήματα προς τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι σημείωσαν ότι αυτός ο όρος είναι πολύ χαμηλότερος από την προσδοκία ότι το Ισραήλ για να συμφωνήσει στην άμεση ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.