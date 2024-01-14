Περίπου 120.000 Ισραηλινοί διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ, ζητώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας την κυβέρνησή του ότι δεν κάνει αρκετά για να διασφαλίσει την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες ισραηλινές πόλεις, την παραμονή της συμπλήρωσης 100 ημερών από την έναρξη του πολέμου, τον οποίο πυροδότησε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός πρωθυπουργός διεμήνυσε ότι «κανείς» δεν θα σταματήσει τη χώρα του στον πόλεμο που ξεκίνησε στη Λωρίδα της Γάζας που εξαπέλυσε ως αντίποινα για την φονική επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου.

«Κανείς δεν θα μας σταματήσει, ούτε η Χάγη, ούτε ο Άξονας του Κακού, ούτε κανείς άλλος», δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνέντευξη στο Τελ Αβίβ.

Η δημοτικότητα του Ισραηλινού πρωθυπουργού καταποντίστηκε μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, καθώς μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης του καταλογίζει ότι απέτυχε να προετοιμάσει επαρκώς τις υπηρεσίες ασφαλείας για μια επίθεση αυτής της κλίμακας.

Thousands in Tel Aviv calling for a deal to release the hostages and for the government to resign.



Expect these protests to grow in the coming weeks. pic.twitter.com/ezr2HoFYNu — Etan Nechin (@Etanetan23) January 14, 2024

Είχε προηγηθεί κύμα μαζικών διαδηλώσεων εναντίον της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος που προωθούσε η κυβέρνηση Νετανιάχου. Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε προ ημερών νόμο-κλειδί της προωθούμενης δικαστικής μεταρρύθμισης, μέσω της οποίας η κυβέρνηση επεδίωξε να περιορίσει τις εξουσίες του.

Η επίθεση και της Χαμάς και η επιχείρηση ισοπέδωσης της Γάζας

Κατά την καταδρομική επιχείρηση των παλαιστινίων εξτρεμιστών στο νότιο Ισραήλ, σε μουσικό φεστιβάλ και σε κιμπουτς, σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι, ενώ άλλοι 240 απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ απάντησε σφυροκοπώντας από αέρος τη Λωρίδα της Γάζας και ακολούθησαν χερσαίες επιχειρήσεις.

Σχεδόν 24.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ, που έχει ορκιστεί να συντρίψει τη Χαμάς και να εξαλείψει την παρουσία της στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Κατά τη διάρκεια ολιγοήμερης εκεχειρίας τον Νοέμβριο, απελευθερώθηκαν 105 όμηροι σε αντάλλαγμα για 240 Παλαιστίνιους που κρατούνταν σε ισραηλινές φυλακές. Έκτοτε, όμως, δεν έχουν προκύψει αχτίδες ελπίδας για τις οικογένειες των υπολοίπων ομήρων, οι οποίες αγωνιούν για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

