Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε σήμερα εκ νέου οποιαδήποτε κατάπαυση πυρός στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς, εν μέσω αναφορών περί μεσολάβησης του Κατάρ για ανθρωπιστική εκεχειρία.

«Θα ήθελα να απορρίψω κάθε λογής μάταιες φήμες που μαθαίνουμε από διάφορες πλευρές, επαναλαμβάνοντας ξεκάθαρα το εξής: δεν πρόκειται να υπάρξει κατάπαυση πυρός χωρίς την απελευθέρωση των ομήρων μας. Όλα τα άλλα είναι μάταια», είπε ο Νετανιάχου σε συνάντησή του με εκπροσώπους εποίκων της Δυτικής Όχθης.

Παράλληλα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός προειδοποίησε πως δεν θα γίνει ανεκτή η βία από εποίκους στη Δυτική Όχθη. Υπογραμμίζοντας ότι η πλειονότητα των εποίκων είναι νομοταγείς πολίτες, «μια χούφτα εξτρεμιστές (…) παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους» και «προκαλούν τεράστια ζημιά στο κράτος του Ισραήλ», δήλωσε.

Από την έναρξη του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου, έχουν σημειωθεί αρκετές επιθέσεις εποίκων κατά Παλαιστινίων σε διάφορα σημεία της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.