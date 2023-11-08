Φόβοι για τρομοκρατικές επιθέσεις μετά τις απειλές για παγκόσμια Τζιχάντ

Τα προσκλητήρια για τζιχάντ σε όλη τη δύση έχουν κινητοποιήσει τις ευρωπαικές αρχές.

Στον ΣΚΑΪ μίλησε εκπρόσωπος της Europol και τόνισε πως ο πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς και τα καλέσματα για παγκόσμια jihad που ακολούθησαν έχουν θέσει σε συναγερμό τις διωκτικές αρχές της Ε.Ε.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του 57χρονου στη γαλλική πόλη Αράς από το μαχαίρι Τσετσένου τζιχαντιστή και η δολοφονία δύο Σουηδών φιλάθλων στις Βρυξέλλες από Τυνήσιο τρομοκράτη ίσως είναι μόνο η αρχή.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στα πρόσωπα με τα οποία βρισκόταν σε επικοινωνία ο δράστης του μακελειού στις Βρυξέλλες συγκαταλέγεται Τυνήσιος μετανάστης που είχε, προ ετών, συλληφθεί στην Ελλάδα για παράνομη είσοδο

Στην τελευταία έκθεσή της η EUROPOL προειδοποιεί ότι οι πρόσφατα αποφυλακισθέντες τζιχαντιστές είναι πιθανό να στρατολογήσουν νέους τρομοκράτες. Στην Ελλάδα, δύο από τους 12 κρατούμενους για ισλαμική τρομοκρατία αποφυλακίστηκαν πρόσφατα με περιοριστικούς όρους

Από την 7η Οκτωβρίου αστυνομία και ΕΥΠ έχουν τεθεί σε συναγερμό ενισχύοντας τα μέτρα προστασίας σε πάνω από 80 στόχους κυρίως ισραηλινών και αμερικανικών στόχων

Τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες, τρομοκράτες προσπαθούν να στρατολογήσουν μοναχικούς λύκους στην Ευρώπη μέσα από προπαγανδιστικά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα και κανάλια κρυπτογραφημένης επικοινωνίας.

«Όλοι ενδιαφέρονται γι' αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή.

Επομένως από την σκοπιά των τρομοκρατών είναι μια ιδανική περίοδος για να επικοινωνήσουν το μήνυμά τους», τόνισε ο Ειδικός σε θέματα ψηφιακής ριζοσπαστικοποίησης, Ολίβιερ Κάμπερς.



Πάνω από 150.000 βιντεο και φωτογραφίες με επικίνδυνο προπαγανδριστικό υλικό έχουν εντοπιστεί από την Europol και "κατέβει" από το διαδίκτυο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.