Αιχμές κατά του Ισραήλ σχετικά με τον πολύ μεγάλο αριθμό των αμάχων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας, άφησε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες επισημαίνοντας πως κάτι δεν πάει καλά με τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Υπάρχουν παραβιάσεις από τη Χαμάς όταν χρησιμοποιεί ανθρώπινες ασπίδες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Γκουτέρες στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Αλλά όταν κοιτάξει κανείς τον αριθμό των αμάχων που σκοτώθηκαν από τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, υπάρχει κάτι που είναι σαφώς λάθος» πρόσθεσε.

Ο Γκουτέρες επισήμανε ότι 92 μέλη του προσωπικού του ΟΗΕ έχουν επίσης σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς.

Για την απελευθέρωση των ομήρων

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών υπογράμμισε επίσης ότι τα Ηνωμένα Έθνη συμμετέχουν σε συνομιλίες με στόχο την εξασφάλιση της απελευθέρωσης περισσότερων από 200 ομήρων.

«Έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να επιτύχουμε την απελευθέρωση των ομήρων», είπε στο Reuters.

«Δεν έχουμε μόχλευση έναντι της Χαμάς για αυτό, αλλά υπάρχουν ορισμένες χώρες που έχουν ικανότητα επιρροής» τόνισε, προσθέτοντας ότι το Κατάρ είναι «εξαιρετικά θετικό» και ο ΟΗΕ είναι σε στενή επαφή μαζί του.

«Η Αίγυπτος υπήρξε πολύ δραστήρια. Άλλοι κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν. Είμαστε σε επαφή και με τις ισραηλινές αρχές. Είναι απολύτως απαραίτητο όλοι οι όμηροι να απελευθερωθούν αμέσως και άνευ όρων», πρόσθεσε.

Ο Γκουτέρες επισήμανε επίσης ότι δεν βοηθάει το Ισραήλ να βλέπει η παγκόσμια κοινή γνώμη την καθημερινή «τρομερή εικόνα» του ανθρωπιστικού δράματος που ζει ο παλαιστινιακός λαός.

Σηεμίωσε ότι 630 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας πέρασαν στη Γάζα τις τελευταίες 18 ημέρες - σε σύγκριση με 500 που περνούσαν καθημερινά πριν ξεσπάσει ο πόλεμος- και πως βρίσκονται σε εξέλιξη «εντατικές διαπραγματεύσεις» για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παράδοση βοήθειας, αλλά μέχρι τώρα η βοήθεια ήταν «πολύ λίγη, πολύ αργή».

