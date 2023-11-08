Βραζιλία: Συλλήψεις δύο μελών οργάνωσης που χρηματοδοτείται από τη Χεζμπολάχ

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Βραζιλίας συνέλαβε σήμερα δύο μέλη μιας οργάνωσης που πιστεύεται ότι χρηματοδοτείται από τη Χεζμπολάχ και σχεδίαζε επιθέσεις στη χώρα, επιδιώκοντας παράλληλα να στρατολογήσει Βραζιλιάνους, ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters τρεις πηγές που έχουν γνώση της έρευνας.

Στην ανακοίνωσή της η αστυνομία ανέφερε ότι συνελήφθησαν στο Σάο Πάουλο δύο άτομα –τα οποία δεν κατονομάστηκαν– με την κατηγορία της τρομοκρατίας. Έρευνες διεξήχθησαν επίσης στην Μπραζίλια και την Πολιτεία Μίνας Ζεράις. Στην ανακοίνωση δεν κατονομάζεται η Χεζμπολάχ.

Η σιιτική, λιβανέζικη οργάνωση δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για κάποιο σχόλιο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Φλάβιο Ντίνο είπε σε μια εκδήλωση στην οποία μετείχε στο Ρίο ντε Τζανέιρο ότι η αστυνομία διεξάγει έρευνες για ένα «τρομοκρατικό δίκτυο που προσπαθούσε να εγκατασταθεί στη Βραζιλία».

Τον περασμένο μήνα ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας της Βραζιλίας είπαν στο Reuters ότι παρατηρείται αύξηση των αντισημιτικών σχολίων στο διαδίκτυο. «Παρακολουθούμε με ανησυχία τη σημερινή επιχείρηση της ομοσπονδιακής αστυνομίας. Η Βραζιλία δεν έχει ιστορικό τρομοκρατίας και ελπίζουμε ότι δεν θα εισαχθεί εδώ η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», είπε ο Ρικάρντο Μπέρκινστατ, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Εβραϊκής Ομοσπονδίας της Πολιτείας Σάο Πάουλο (FiSESP).

Η Χεζμπολάχ έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Αργεντινή, τη Βρετανία, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ονδούρα, τις ΗΠΑ και τους περισσότερους συμμάχους της Ουάσινγκτον στον Κόλπο. Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου είπε το 2019 ότι σχεδίαζε να τη χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, όμως αυτό δεν έγινε ποτέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

