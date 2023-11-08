Η Ρωσία χτύπησε με πύραυλο φορτηγό πλοιο στην Οδησσό - Φωτογραφίες

Ρωσικός πύραυλος έπληξε σήμερα φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, κατά την είσοδό του στο λιμάνι της Οδησσού, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο καπετάνιος και να τραυματιστούν τρία μέλη του πληρώματος και ένας λιμενικός, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Les Russes ont frappé avec un missile anti-radar Kh-31P un navire civil battant pavillon du Libéria qui entrait dans l’un des ports d’Odessa, ont rapporté les forces armées 🇺🇦 du Sud.



Trois membres de l’équipage, des citoyens philippins, ont été blessés. Le commandant a été tué. pic.twitter.com/4MVq4u47pA November 8, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, το φορτηγό πλοίο KMAX RULER χτυπήθηκε από πύραυλο τύπου Kh-31P που εκτοξεύθηκε από ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε ο καπετάνιος του πλοίου (σ.σ. η εθνικότητα του οποίου δεν διευκρινίζεται), ενώ τραυματίστηκαν τρεις Φιλιππινέζοι – μέλη του πληρώματος – και ένας λιμενικός.

Το φορτηγό πλοίο επρόκειτο να φορτώσει σιδηρομετάλλευμα που προοριζόταν για την Κίνα, σύμφωνα με τον ουκρανό υπουργό Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ, ο οποίος ανέφερε ότι μετά την αποχώρηση της Ρωσίας από τη συμφωνία για τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, έχουν σημειωθεί 21 ρωσικές επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.