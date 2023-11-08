Η Ρωσία χτύπησε με πύραυλο φορτηγό πλοιο στην Οδησσό - Φωτογραφίες

Ρωσικός πύραυλος έπληξε σήμερα φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, κατά την είσοδό του στο λιμάνι της Οδησσού, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο καπετάνιος και να τραυματιστούν τρία μέλη του πληρώματος και ένας λιμενικός, ανακοίνωσε εκπρόσωπος των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.
Σύμφωνα με πληροφορίες ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, το φορτηγό πλοίο KMAX RULER χτυπήθηκε από πύραυλο τύπου Kh-31P που εκτοξεύθηκε από ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος. Κατά την επίθεση σκοτώθηκε ο καπετάνιος του πλοίου (σ.σ. η εθνικότητα του οποίου δεν διευκρινίζεται), ενώ τραυματίστηκαν τρεις Φιλιππινέζοι – μέλη του πληρώματος – και ένας λιμενικός.
Το φορτηγό πλοίο επρόκειτο να φορτώσει σιδηρομετάλλευμα που προοριζόταν για την Κίνα, σύμφωνα με τον ουκρανό υπουργό Υποδομών Ολεξάντρ Κουμπράκοφ, ο οποίος ανέφερε ότι μετά την αποχώρηση της Ρωσίας από τη συμφωνία για τις εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, έχουν σημειωθεί 21 ρωσικές επιθέσεις σε λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας.
