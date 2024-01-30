Εντείνεται η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας που βρίσκεται στη δίνη του πολέμου καθώς πλέον απειλείται με λιμό.

Οι άμαχοι διαβιούν σε συνθήκες εξαθλίωσης εν μέσω πείνας και υπό την απειλή ασθενειών λόγω της παντελούς έλλειψης υγιεινής καθώς στη βόρεια Γάζα τρώνε ακόμα και γρασίδι ενώ πίνουν μολυσμένο νερό.

Οι γονείς λένε ότι στερούνται το φαγητό ώστε τα παιδιά τους να μπορούν να φάνε ό,τι υπάρχει διαθέσιμο, ενώ ακόμα κι αν βρουν νερό δεν είναι πόσιμο.

Μόνη ελπίδα τα φορτηγά της ανθρωπιστικής βοήθεια του ΟΗΕ, στη θέα των οποίων οι άνθρωποι σκαρφαλώνουν ο ένας πάνω στον άλλο για να αρπάξουν ό,τι τρόφιμα μπορούν.

Τα παιδιά που ζουν στους δρόμους, αφού αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ, κλαίνε και τσακώνονται για το μπαγιάτικο ψωμί. Άλλοι περπατούν για ώρες στο κρύο αναζητώντας φαγητό, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους από τα ισραηλινά χτυπήματα.

Ακόμη και πριν από τον πόλεμο, δύο στους τρεις ανθρώπους στη Γάζα βασίζονταν σε επισιτιστική υποστήριξη, δήλωσε στο CNN ο Arif Husain, επικεφαλής οικονομολόγος στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP). Οι Παλαιστίνιοι έχουν ζήσει 17 χρόνια μερικού αποκλεισμού που επιβλήθηκε από το Ισραήλ και την Αίγυπτο.

Ο Μάρτιν Γκρίφιθς, ο επικεφαλής της έκτακτης βοήθειας του ΟΗΕ, είπε στο CNN ότι η «μεγάλη πλειοψηφία» των 400.000 κατοίκων της Γάζας για τους οποίους αναφέρουν οι υπηρεσίες του ΟΗΕ ότι κινδυνεύουν να λιμοκτονήσουν «είναι στην πραγματικότητα σε λιμό». Οι ειδικοί του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν προειδοποιήσει ότι «το Ισραήλ καταστρέφει το επισιτιστικό σύστημα της Γάζας και χρησιμοποιεί τα τρόφιμα ως όπλο κατά του παλαιστινιακού λαού».

Στη διάρκεια αυτών των εκατό ημερών από την αρχή του πολέμου, οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα έχουν δει μαζικούς εκτοπισμούς, γειτονιές να έχουν μετατραπεί σε στάχτη και ερείπια, ολόκληρες οικογένειες να αφανίζονται από τον πόλεμο, την εμφάνιση θανατηφόρων ασθενειών και το ιατρικό σύστημα να καταστρέφεται από τους βομβαρδισμούς. Τώρα η πείνα και η αφυδάτωση απειλούν την επιβίωσή τους.

Ο περιορισμός των αποθεμάτων λόγω του αποκλεισμού του Ισραήλ και των περιορισμών στις παραδόσεις βοήθειας, αυξάνει τις τιμές, καθιστώντας τα τρόφιμα απρόσιτα για τους ανθρώπους σε όλη τη Γάζα.

Οι ελλείψεις είναι ακόμη χειρότερες στα βόρεια τμήματα της λωρίδας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, όπου το Ισραήλ επικέντρωσε τη στρατιωτική του επίθεση τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Ένα σοβαρό πλήγμα στις ανθρωπιστικές προσπάθειες που καταβάλλονται, αποτελεί και το γεγονός ότι αρκετές δυτικές χώρες ανέστειλαν τη χρηματοδότηση της κύριας υπηρεσίας του ΟΗΕ στη Γάζα, την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA) τις τελευταίες ημέρες λόγω καταγγελιών του Ισραήλ για συμμετοχή στελεχών της στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Ο ΟΗΕ απέλυσε αρκετούς υπαλλήλους στον απόηχο των καταγγελιών.



