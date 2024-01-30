Ισραήλ: Ακροδεξιός υπουργός απειλεί με αποχώρηση από την κυβέρνηση

Ένας ακροδεξιός εταίρος στον συνασπισμό του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απείλησε σήμερα να εγκαταλείψει την κυβέρνηση σε περίπτωση οποιασδήποτε προσπάθειας επίτευξης μιας "απερίσκεπτης" συμφωνίας με τη Χαμάς για την ανάκτηση των ομήρων που κρατούνται από Παλαιστίνιους μαχητές.

"Απερίσκεπτη συμφωνία = διάλυση της κυβέρνησης", έγραψε στην πλατφόρμα X ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ του κόμματος Εβραϊκή Δύναμη, εν μέσω πληροφοριών των μέσων ενημέρωσης πως το Ισραήλ εξετάζει μια μακροπρόθεσμη ανακωχή, με μεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου, της επίθεσής του εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Εβραϊκή Δύναμη έχει έξι από τις 64 έδρες σε σύνολο 120 που είχε ο θρησκευτικός-ακροδεξιός συνασπισμός του Νετανιάχου στο κοινοβούλιο πριν από τον πόλεμο στη Γάζα. Αφού ξέσπασε ο πόλεμος, το κεντρώο κόμμα Εθνική Ενότητα, που διαθέτει 12 έδρες, εισήλθε σε ένα υπουργικό συμβούλιο έκτακτης ανάγκης.

Ο Μπεν-Γκβιρ και ένας άλλος υπερεθνικιστής εταίρος, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ του κόμματος Θρησκευτικός Σιωνισμός έχουν ενοχληθεί από τον αποκλεισμό τους από το μικρό, πολεμικό συμβούλιο του Νετανιάχου που λαμβάνει τις αποφάσεις.

Έχουν κάνει έκκληση να μην υπάρξει καμία χαλάρωση στην επίθεση και για επανεποικισμό της Γάζας, από την οποία αποχώρησε το Ισραήλ το 2005. Ο Νετανιάχου έχει αποκλείσει την ανοικοδόμηση εβραϊκών οικισμών εκεί αλλά έχει πει πως η Γάζα μετά τον πόλεμο θα είναι υπό ισραηλινό έλεγχο ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.