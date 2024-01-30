Το Ισραήλ θα διατηρήσει τον στρατιωτικό έλεγχο της Γάζας και μετά τον πόλεμο, λέει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας

Το Ισραήλ θα διατηρήσει τον στρατιωτικό έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου, παρέχοντας ελευθερία στη λειτουργία της διοίκησης, εφαρμόζοντας ένα παρόμοιο καθεστώς όπως εκείνο της Δυτικής Όχθης, είπε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας της Κνεσέτ.

«Μετά τον πόλεμο, όταν τελειώσει, νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι η Χαμάς δεν θα ελέγχει τη Γάζα. Το Ισραήλ θα την ελέγχει στρατιωτικά, αλλά όχι πολιτικά», ανέφερε ο Γκάλαντ σε μια ενημέρωση στο γραφείο του στο Τελ Αβίβ.

«Όταν μιλάμε για στρατιωτικό έλεγχο, κοιτάξτε τι συνέβη απόψε στη Τζενίν», πρόσθεσε ο Γκάλαντ, αναφερόμενος στην αντιτρομοκρατική επιχείρηση μέσα σε ένα νοσοκομείο στην πόλη της Δυτικής Όχθης, όπου δυνάμεις σκότωσαν τρεις πράκτορες που φέρονταν να σχεδίαζαν μια μεγάλη επίθεση όπως εκείνη της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Αυτό αποτελεί στρατιωτικό έλεγχο στο υψηλότερο επίπεδο, και όμως δεν ελέγχουμε την περιοχή με την πολιτική έννοια», είπε ο Γκάλαντ. «Αυτό είναι εφικτό και στη Γάζα και θα χρειαστεί χρόνος».

Ο Γκάλαντ υποστηρίζει ότι προϋπόθεση για την επίτευξη των πολεμικών στόχων του Ισραήλ, την εξάλειψη των στρατιωτικών και ηγετικών ικανοτήτων της Χαμάς και την επιστροφή όλων των ομήρων, είναι η «ενότητα σε εθνικό επίπεδο».



