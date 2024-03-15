Νέο σοκ στην παγκόσμια κοινή γνώμη έχει προκαλέσει το χθεσινό χτύπημα εναντίον αμάχων Παλαιστινίων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σε σημείο που είχαν συγκεντρωθεί εκατοντάδες άνθρωποι και περίμεναν την ανθρωπιστική βοήθεα για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έκανε λόγο τις πρώτες πρωινές ώρες για τουλάχιστον είκοσι νεκρούς και πάνω από εκατό τραυματίες από τα «ισραηλινά πυρά», γεγονός που το Ισραήλ αρνείται

«Οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής έβαλαν στο στόχαστρο συγκέντρωση πολιτών που περίμεναν ανθρωπιστική βοήθεια» σε κυκλικό κόμβο της πόλης της Γάζας και «ο απολογισμός των θυμάτων που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ας Σίφα αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, σε 20 νεκρούς και 155 τραυματίες», ανέφερε το υπουργείο, το οποίο νωρίτερα ανακοίνωνε πως οι νεκροί ήταν 14.

The aftermath of the attack on Gaza City’s Kuwait Roundabout, where Israeli forces employed machine guns, helicopters, tanks, and drones against approximately 30,000 individuals seeking aid. #GazaGenocide pic.twitter.com/26P0Xn8gBJ — Palestine Highlights (@PalHighlight) March 15, 2024

Για «απευθείας πυρά των δυνάμεων κατοχής εναντίον κόσμου που ήταν συγκεντρωμένος στον κυκλικό κόμβο ‘Κουβέιτ’ και περίμενε την άφιξη φορτηγών με τρόφιμα» μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γιατρός Μοχάμεντ Γουράμπ, διευθυντής του τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο αυτό, το μεγαλύτερο στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Συνεργάτης του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου είδε πτώματα και πολλούς τραυματίες από σφαίρες.

Ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε πως άνοιξε πυρ εναντίον του πλήθους και πρόσθεσε πως «αναλύει» το «συμβάν».

«Οι πληροφορίες του Τύπου κατά τις οποίες ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον δεκάδων πολιτών της Γάζας σε σημείο διανομής βοήθειας είναι λαθεμένες», ανέφερε σε λακωνική ανακοίνωσή του ο στρατός του Ισραήλ διαβεβαιώνοντας πως «αναλύει» το «συμβάν» αυτό με «σοβαρότητα».

Στα τέλη Φεβρουαρίου, κάπου 120 Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, όταν διανομή βοήθειας μετατράπηκε σε εφιάλτη επίσης στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο ΟΗΕ φοβάται γενικευμένο λιμό στον παλαιστινιακό θύλακο υπό ισραηλινή πολιορκία, ειδικά στον δυσπρόσιτο βορρά, όπου εκτιμάται πως βρίσκονται κάπου 300.000 άνθρωποι.

Η χερσαία επιχείρηση στη Ράφα θα γίνει, λέει ο Νετανιάχου

Στη Ράφα, που βομβαρδίζεται συνεχώς από τον στρατό του Ισραήλ, έχουν καταφύγει κάπου 1,5 εκατ. βίαια εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, με άλλα λόγια το μεγαλύτερος μέρος του πληθυσμού του θυλάκου. Οργανώσεις αρωγής προειδοποιούν σε ολοένα εντονότερο τόνο εναντίον ευρείας κλίμακας χερσαίας επιχείρησης εκεί, καθώς θα προκαλούσε μεγάλο αριθμό απωλειών στις τάξεις των αμάχων.

«Ο στρατός θα διεξαγάγει χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, πόλη στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, πάνω στα κλειστά σύνορα του παλαιστινιακού θυλάκου με την Αίγυπτο, παρά τις διεθνείς ανησυχίες και προειδοποιήσεις», επανέλαβε χθες Πέμπτη ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ασκείται «διεθνής πίεση για να εμποδιστούμε να μπούμε στη Ράφα και να τελειώσουμε τη δουλειά», είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε άνδρες των ενόπλων δυνάμεων, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

«Θα μπούμε στη Ράφα», διαβεβαίωσε. «Θα ολοκληρώσουμε την εξάλειψη των ταγμάτων της Χαμάς. Θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια και θα φέρουμε την ολοκληρωτική νίκη στον λαό του Ισραήλ και στο κράτος του Ισραήλ».

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Ντανιέλ Χαγκαρί, δήλωσε πως οι άμαχοι στη Ράφα θα μεταφερθούν αλλού σε συντονισμό με διεθνείς παράγοντες, σύμφωνα με την ψηφιακή εφημερίδα Times of Israel. Μίλησε για δημιουργία «ανθρωπιστικών νησίδων» στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου. Δεν διευκρίνισε πού ακριβώς σχεδιάζεται να μεταφερθούν, ούτε πότε, ούτε έδωσε χρονοδιάγραμμα της σχεδιαζόμενης επίθεσης στην πόλη.

