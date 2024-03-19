Νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί του Ισραήλ στην περιφέρεια της Δαμασκού

Το Ισραήλ προχώρησε σε νέα αεροπορικά πλήγματα στη Συρία τις πρώτες πρωινές ώρες, βάζοντας στο στόχαστρο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Δαμασκού, με αποτέλεσμα να προκληθούν κάποιες «υλικές ζημιές», σύμφωνα με ανακοίνωση του συριακού υπουργείου Άμυνας.

Συστοιχίες της συριακής αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν ισραηλινούς πυραύλους και «κατέρριψαν κάποιους», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Συρία αφότου ξέσπασε η εξαιρετικά περίπλοκη ένοπλη σύρραξη στη χώρα αυτή το 2011.

Οι επιχειρήσεις του είδους πολλαπλασιάστηκαν αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023 ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς. Στο στόχαστρο του Ισραήλ μπαίνουν οργανώσεις προσκείμενες στο Ιράν, πάνω απ’ όλα η λιβανική Χεζμπολά, σύμμαχος της Χαμάς, καθώς και ιρανοί αξιωματικοί που βρίσκονται στη συριακή επικράτεια σε ρόλο συμβούλων.

Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ σπανίως σχολιάζει δημόσια τις επιχειρήσεις στη Συρία, διαμηνύει ωστόσο πως δεν θα επιτρέψει το Ιράν, ορκισμένος εχθρός του εβραϊκού κράτους, να στήσει προγεφύρωμα ή να επεκτείνει τα ερείσματά του στα σύνορά του.

Πριν από μια εβδομάδα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωνε πως έπληξε «περίπου 4.500» θέσεις «της Χεζμπολά» στον Λίβανο και στη Συρία, ανάμεσά τους «πάνω από 1.200» από αέρος, αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.