Ο Ιλον Μασκ αποκάλυψε πως κάνει χρήση κεταμίνης

Ο Iλον Μασκ αποκάλυψε πως παίρνει κεταμίνη σε συνέντευξη του που μεταδόθηκε στο youtube.

Οπως υποστήριξε, το κάνει για να ενισχύει την ψυχική του υγεία.

Συνηθίζει να παίρνει μια μικρή ποσότητα κάθε δεύτερη εβδομάδα.

«Υπάρχουν φορές που έχω κατά κάποιο τρόπο ... μια αρνητική χημική κατάσταση στον εγκέφαλό μου, όπως η κατάθλιψη, υποθέτω», ανέφερε χαρακτηριστικά όταν ρωτήθηκε για το αν κάνει χρήση ουσιών.

«Η κεταμίνη είναι χρήσιμη για να βγει κανείς από ένα αρνητικό πλαίσιο σκέψης», ισχυρίστηκε χαρακτηρίζοντας την κατάθλιψή που περνάει ως «χημική παλίρροια».

«Από τη σκοπιά της Wall Street, αυτό που έχει σημασία είναι η εκτέλεση... Από τη σκοπιά των επενδυτών, αν υπάρχει κάτι που παίρνω, θα πρέπει να συνεχίσω να το παίρνω», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

