Η Γερμανία ένωσε σήμερα τη φωνή της με μια ομάδα ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, που τάσσονται υπέρ της άμεσης έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ η Γαλλία θεωρεί ακόμα «υπερβολικά περιορισμένες» τις προόδους της χώρας αυτής.

Επτά χώρες -η Αυστρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Σλοβακία και η Σλοβενία- ζήτησαν πρόσφατα με επιστολή τους να αρχίσουν διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της ΕΕ που είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη και την Παρασκευή.

Η απόφαση αυτή απαιτεί ομοφωνία των Είκοσι Επτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ευνοϊκή σύσταση στις 12 Μαρτίου, χαιρετίζοντας τις «εντυπωσιακές προόδους» που έχουν πραγματοποιηθεί απ' αυτή τη μικρή χώρα των Βαλκανίων.

Στη διάρκεια συνάντησης σήμερα στις Βρυξέλλες, η γερμανίδα υφυπουργός αρμόδια για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις Άννα Λούρμαν δήλωσε πως η κυβέρνησή της είναι «υπέρ μιας άμεσης έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων» με τη Βοσνία.

«Πιστεύω πως έχουμε δει πραγματικά ξεκάθαρες προόδους σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη στη διάρκεια των τελευταίων μηνών και πως πρέπει να τις τιμήσουμε», πρόσθεσε η αξιωματούχος διευκρινίζοντας πως αναμένεται να υπάρξει σχετικά με το θέμα μια συμφωνία με το γερμανικό κοινοβούλιο.

Η υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ρουμανίας Ντανιέλα Γκριγκόρε Γκίτμαν εξέφρασε επίσης την υποστήριξη της χώρας της σ' ένα τέτοιο πράσινο φως.

Άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ολλανδία και η Δανία, φαίνονται πιο επιφυλακτικές.

«Θεωρούμε ότι οι προσπάθειες που έχουν πραγματοποιηθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο ήταν υπερβολικά περιορισμένες», δήλωσε ο γάλλος υπουργός αρμόδιος για την Ευρώπη Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

«Πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε τους βόσνιους ηγέτες να κάνουν προσπάθειες για να επιτύχουν τους στόχους που έχουν καθορισθεί», συνέχισε, «ώστε να καταλήξουμε την κατάλληλη στιγμή σε ένα ουσιαστικό άνοιγμα ενταξιακών διαπραγματεύσεων».

