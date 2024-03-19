Ζελένσκι: Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει σχεδόν 900 κατευθυνόμενες βόμβες προς την Ουκρανία τον Μάρτιο

Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει 130 πυραύλους διαφόρων τύπων, περισσότερα από 320 επιθετικά drones Shahed και σχεδόν 900 κατευθυνόμενες βόμβες μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα προς την Ουκρανία σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα, Τρίτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν αυξήσει τις αεροπορικές επιθέσεις καθώς τα στρατεύματα της Μόσχας προχωρούν στην πρώτη γραμμή και το Κίεβο αντιμετωπίζει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και όπλων.

Η Ρωσία προχωράει σε αεροπορικές επιδρομές στην Οδησσό, με στόχο την πόλη και την περιοχή του λιμανιού της Μαύρης Θάλασσας σχεδόν καθημερινά, σύμφωνα με το Reuters. Όπως αναφέρει, δύο βαλλιστικοί πύραυλοι σκότωσαν 2 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 70 σε μία επίθεση την περασμένη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

