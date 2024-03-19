Λευκός Οίκος: Νεκρός ο τρίτος στην ιεραρχία της ηγεσίας της Χαμάς

Ο Μαρουάν Ισα, τρίτος στην ιεραρχία της ηγεσίας της Χαμάς, σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά την διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στην Γάζα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

«Ο Μαρουάν Ισα σκοτώθηκε κατά την διάρκεια ισραηλινής επιχείρησης την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο Μαρουάν Ισα, 58 ή 59 ετών, ήταν ο υπαρχηγός του Μοχάμεντ Ντέιρ, του διοικητή των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Ενα από τα πλέον καταζητούμενα από το Ισραήλ στελέχη της Χαμάς, από τους ιθύνοντες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, ο Μαρουάν Ισα είναι το πλέον υψηλόβαθμο μέλος της ηγεσίας της Χαμάς που σκοτώνεται στην Γάζα από την έναρξη του πολέμου.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι είχε ανακοινώσει στις 11 Μαρτίου ότι ο Μαρουάν Ισα και ένα ακόμη στέλεχος της Χαμάς έγιναν στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής κατά υπόγειου κρησφύγετου στην κεντρική Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.