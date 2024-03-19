Λευκός Οίκος: Νεκρός ο τρίτος στην ιεραρχία της ηγεσίας της Χαμάς

Ο Μαρουάν Ισα, τρίτος στην ιεραρχία της ηγεσίας της Χαμάς, σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα κατά την διάρκεια επιχείρησης του ισραηλινού στρατού στην Γάζα, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.
«Ο Μαρουάν Ισα σκοτώθηκε κατά την διάρκεια ισραηλινής επιχείρησης την περασμένη εβδομάδα», δήλωσε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.
Ο Μαρουάν Ισα, 58 ή 59 ετών, ήταν ο υπαρχηγός του Μοχάμεντ Ντέιρ, του διοικητή των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ-Κάσαμ, της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς. Ενα από τα πλέον καταζητούμενα από το Ισραήλ στελέχη της Χαμάς, από τους ιθύνοντες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, ο Μαρουάν Ισα είναι το πλέον υψηλόβαθμο μέλος της ηγεσίας της Χαμάς που σκοτώνεται στην Γάζα από την έναρξη του πολέμου.
Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι είχε ανακοινώσει στις 11 Μαρτίου ότι ο Μαρουάν Ισα και ένα ακόμη στέλεχος της Χαμάς έγιναν στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής κατά υπόγειου κρησφύγετου στην κεντρική Γάζα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.