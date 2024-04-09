Λονδίνο, θανάσης Γκαβός

Ο Σάιμον Χάρις είναι από σήμερα ο νέος πρωθυπουργός της Ιρλανδίας μετά από την έγκριση που του έδωσε το κοινοβούλιο της χώρας Dail με ψήφους 88 υπέρ και 69 κατά.

Στα 37 του γίνεται ο 15ος και νεαρότερος ηγέτης της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.

Διαδέχεται στην ηγεσία της χώρας, όπως προ ημερών και στην ηγεσία του κεντρώου κόμματος Fine Gael, τον 45χρονο Λίο Βαράντκαρ, που παραιτήθηκε αιφνιδίως τον περασμένο μήνα λέγοντας ότι δεν θεωρούσε πλέον τον εαυτό του ως τον κατάλληλο να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των πολιτών.

Ο διορισμός του κ. Χάρις επισημοποιήθηκε σε τελετή στην επίσημη κατοικία του προέδρου της Ιρλανδίας Μάικλ Χίγκινς.

Ο νέος πρωθυπουργός θα ηγείται του κυβερνητικού συνασπισμού που έχει συσταθεί με το κεντροδεξιό κόμμα Fianna Fáil και το Πράσινο Κόμμα.

Κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν τον διορισμό Χάρις, λέγοντας πως η χώρα πρέπει να οδηγηθεί σε εκλογές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.