Ιρλανδία: Ο Σάιμον Χάρις νέος ηγέτης του κόμματος Fine Gael

Ο Σάιμον Χάρις εξελέγη σήμερα επικεφαλής του ιρλανδικού κεντροδεξιού κόμματος Fine Gael, μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο για τον διορισμό του ως πρωθυπουργού της Ιρλανδίας, ανακοίνωσε αξιωματούχος αυτού του πολιτικού κόμματος.

Η εκλογή αυτή "αποτελεί τιμή στη ζωή μου", αντέδρασε ο 37χρονος πολιτικός. Ήταν ο μόνος υποψήφιος για να ηγηθεί του κόμματος και να διαδεχθεί τον Λίο Βαράντκαρ, ο οποίος παραιτήθηκε ξαφνικά την Τετάρτη από τη θέση του επικεφαλής του Fine Gael και τον πρωθυπουργικό θώκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

