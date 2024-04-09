ΕΕ: 157 γεννήτριες στην Ουκρανία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας

Η ΕΕ κινητοποιεί άμεσα επείγουσα ενεργειακή βοήθεια για την Ουκρανία, μετά τις στοχευμένες επιθέσεις της Ρωσίας με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας τις τελευταίες εβδομάδες.

«Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας έχει υποστεί σημαντικές ζημιές», τονίζει με ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ΕΕ ανταποκρινόμενη σε αυτήν την κρίση κινητοποιεί τώρα επείγουσα εργειακή βοήθεια που βρίσκεται καθ' οδόν προς την Ουκρανία.

Συγκεκριμένα, μετά το αίτημα της Ουκρανίας για βοήθεια, η Αυστρία, η Γερμανία, η Σουηδία και η Ολλανδία προσέφεραν 157 γεννήτριες μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. Για την περαιτέρω ενίσχυση της ουκρανικής ενεργειακής υποδομής, η ΕΕ έχει επίσης αναπτύξει 10 γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλης ισχύος (1MW) από τα δικά της στρατηγικά αποθέματα, μέσω του ευρωπαϊκού μηχανισμού πολιτικής προστασίας - rescEU, αξίας ύψους 3,57 εκατ. ευρώ. Κάθε μία από αυτές τις ισχυρές γεννήτριες 1 MW έχει τη δυνατότητα να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε ένα μεσαίου μεγέθους νοσοκομείο υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Ο Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, Γιανς Λέναρτσιτς, δήλωσε: «Το σχέδιο της Ρωσίας να βυθίσει την Ουκρανία στο σκοτάδι δεν θα πετύχει. Η ΕΕ εργάζεται όλο το εικοσιτετράωρο για να διατηρήσει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία. Στέλνουμε μια νέα παρτίδα γεννητριών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία από τα αποθέματά μας στο rescEU, τα οποία έχουν ήδη αποδειχθεί κρίσιμο εργαλείο για την ανταπόκριση σε επείγουσες ανάγκες στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Ουκρανία.»

