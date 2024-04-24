Τις φυσικές ομορφιές της Σάμου και το εύρος δυνατοτήτων πρόσβασης από την Τουρκία αναδεικνύουν δημοφιλή μέσα ενημέρωσης της γείτονος χώρας το τελευταίο διάστημα στο πλαίσιο της ενεργοποίησης της τουριστικής βίζας εξπρές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε πρόσφατο εκτενές αφιέρωμα για το νησί, η ενημερωτική και ψυχαγωγική ιστοσελίδα alem.com.tr αναφέρει πως «η Σάμος είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα ελληνικά νησιά με γαλαζοπράσινες παραλίες, καταπράσινα τοπία και ιστορικές ομορφιές.

Ως η γενέτειρα του διαχρονικού φιλοσόφου και μαθηματικού Πυθαγόρα, η Σάμος υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και επιστημονικά κέντρα της αρχαιότητας που αξίζει να επισκεφθούν σήμερα οι Τούρκοι ταξιδιώτες. Ταυτόχρονα, κάλεσμα στο νησί του Πυθαγόρα απευθύνουν το CNN.Turk και η εφημερίδα Milliyet, παρέχοντας εύρος πληροφοριών σχετικά με την ακτοπλοϊκή και αεροπορική πρόσβαση από πόλεις της Τουρκίας.

«Ήδη είναι χιλιάδες οι αφίξεις τουριστών από τη γείτονα χώρα στη Σάμο οι οποίοι έσπευσαν αμέσως να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες προκειμένου να βιώσουν τις ταξιδιωτικές εμπειρίες που προσφέρει το νησί μας. Σε αυτό το πλαίσιο, η αγορά της Τουρκίας μπορεί να συμβάλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά και στην ενίσχυση των επαγγελματιών του τουρισμού ειδικά στην αρχή της σεζόν», δήλωσε ο δήμαρχος Ανατολικής Σάμου Πάρης Παπαγεωργίου».

«Η Σάμος διαθέτει ένα πολύπλευρο τουριστικό "προϊόν" που μπορεί να ικανοποιήσει τις προτιμήσεις του ταξιδιώτη από την Τουρκία. Η διαφορά στο νησί σε επίπεδο προσέλευσης Τούρκων τουριστών είναι πλέον αισθητή μετά την ενεργοποίηση της ελληνοτουρκικής συμφωνίας για την ειδική τουριστική βίζα», προσθέτει ο αντιδήμαρχος Τουρισμού Δυτικής Σάμου Ευάγγελος Μαρνέζος.

