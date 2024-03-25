Νέο σφυροκόπημα της Ρωσίας στο Κίεβο - 10 τραυματίες από θραύσματα πυραύλων

Δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από θραύσματα ρωσικών πυραύλων που καταρρίφθηκαν στο Κίεβο, μια νέα ένδειξη, όπως λέει η Ουκρανία, ότι χρειάζεται «κατεπειγόντως» δυτικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Ρωσία πολλαπλασιάζει τους βομβαρδισμούς στη γειτονική της χώρα τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας κυρίως ενεργειακές υποδομές, σε αντίποινα για τις ουκρανικές επιθέσεις στις μεθοριακές επαρχίες της. Η σημερινή ήταν η τρίτη αεροπορική επιδρομή στην πρωτεύουσα μέσα σε πέντε ημέρες.

Παράλληλα, ένας 65χρονος άνδρας σκοτώθηκε από βλήμα πυροβολικού στο χωριό Βοβτσάνσκ, στην περιοχή του Χαρκόβου.

Στο Κίεβο ακούστηκαν εκρήξεις λίγη ώρα αφού σήμανε ο αντιαεροπορικός συναγερμός, γύρω στις 10.30 τοπική ώρα. «Υπήρχε ένα σύννεφο σκόνης, τζάμια αυτοκινήτων και βιτρίνες έσπασαν, όλα καταστράφηκαν», είπε μια κάτοικος της πρωτεύουσας, η Οξάνα, που εκείνη την ώρα ήταν στη δουλειά της.

Οι υπηρεσίες διάσωσης έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες όπου διακρίνονται κτίρια που έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές και ένας κρατήρας κοντά σε ένα σπίτι.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, τον Σέρχι Πόπκο, αναχαιτίστηκαν δύο βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από την προσαρτημένη Κριμαία.

Άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα, από την επίθεση μη επανδρωμένων ρωσικών αεροσκαφών στις περιοχές του Μικολάιφ και της Οδησσού. Στην Οδησσό 300.000 άνθρωποι παρέμεναν μέχρι αργά απόψε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα επειδή από τις επιθέσεις καταστράφηκαν ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

