Τραγωδία στις Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε τροχαίο

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στις νότιες Φιλιππίνες, μετά τη σύγκρουση ενός φορτηγού με ανατρεπόμενο κάδο που μετέφερε άμμο και ενός βαν, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι 17 νεκροί είναι ο οδηγός και οι επιβάτες του βαν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γκοντοφρέντο Τουπάζ, αξιωματικός της αστυνομίας.

Νωρίτερα, ένας πυροσβέστης είχε κάνει λόγο για 13 πτώματα, υπογραμμίζοντας πως τραυματίες είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκεται ένα 6χρονο παιδί, που άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Ένας ακόμη επιβάτης νοσηλεύεται τραυματισμένος.

Ο οδηγός του φορτηγού και οι δύο επιβάτες του επέζησαν, διευκρίνισε ο Τουπάζ. Ο οδηγός κρατείται από την αστυνομία.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα σε έναν κεντρικό οδικό άξονα της κοινότητας Αντίπας, στην επαρχία Κοταμπάτο, στη νήσο Μιντανάο, τη δεύτερη μεγαλύτερη της χώρας.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πως τα φρένα του φορτηγού φαίνεται να μην λειτουργούσαν, πριν από τη σύγκρουση, είπε στο AFP ο Μικ Γκάρφιν, στέλεχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το βαν τυλίχθηκε κατόπιν στις φλόγες, πιθανόν εξαιτίας της σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

