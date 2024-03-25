Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κατηγορεί ευθέως την Ουκρανία για το μακελειό στη Μόσχα, δηλώνοντας ότι «αποτελεί μέρος των επιθέσεων του καθεστώτος του Κιέβου».

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, ο Πούτιν παραδέχτηκε ότι οι επιθέσεις έγιναν από το Ισλαμικό Κράτος, αλλά πρόσθεσε ότι οι αξιωματούχοι δεν γνωρίζουν «ποιος τις διέταξε».

«Μας ενδιαφέρει ποιος ωφελείται από αυτό», είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η επίθεση είναι μια «πράξη εκφοβισμού».

«Αυτή η θηριωδία μπορεί να είναι απλώς ένας σύνδεσμος σε μια ολόκληρη σειρά από απόπειρες όσων βρίσκονται σε πόλεμο με τη χώρα μας από το 2014 από τα χέρια του νεοναζιστικού καθεστώτος του Κιέβου. Αυτοί που σχεδίασαν την επίθεση, ήλπιζαν να σπείρουν τον πανικό και τη διχόνοια στην κοινωνία μας, αλλά συνάντησαν την ενότητα και την αποφασιστικότητα να αντισταθούν σε αυτό το κακό», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω διαφόρων διαύλων, προσπαθούν να πείσουν τους πάντες ότι δήθεν δεν υπάρχει ουκρανικό ίχνος σε αυτό το έγκλημα, ότι πίσω από αυτό βρίσκεται το ISIS», τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

