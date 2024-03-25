ΟΗΕ: Παραιτείται για λόγους υγείας ο επικεφαλής της OCHA Μάρτιν Γκρίφιθς

Ο επικεφαλής του Γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) Μάρτιν Γκρίφιθς σκοπεύει να παραιτηθεί από το αξίωμά του τον Ιούνιο, για λόγους υγείας, ανέφερε ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού.

Ο Βρετανός διπλωμάτης ανέλαβε διευθυντής της OCHA το 2021 και πρόσφατα επέκρινε δριμύτατα τις συνέπειες των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ Φαρχάν Χακ, ο Γκρίφιθς ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα Αντόνιο Γκουτέρες ότι πρόκειται να παραιτηθεί για λόγους υγείας. Θα παραμείνει στη θέση μέχρι τον Ιούνιο, ώστε στο μεσοδιάστημα να οργανωθεί η διαδοχή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.