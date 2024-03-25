Ο βετεράνος πολιτικός Γκιντεόν Σαάρ ανακοίνωσε απόψε ότι παραιτείται από την κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Μπενιαμίν Νετανιάχου επειδή δεν τον συμπεριέλαβαν στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο.

Ο Σαάρ, που ήταν υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, εντάχθηκε στην κυβέρνηση του Νετανιάχου όπως και άλλα στελέχη της αντιπολίτευσης μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου. Η αποχώρησή του, καθώς και ενός συμμάχου του, δεν αναμένεται ότι θα επηρεάσει τη σταθερότητα της κυβέρνησης, η οποία εξακολουθεί να διαθέτει σαφή πλειοψηφία στο κοινοβούλιο.

Ο Σαάρ ήταν εσωκομματικός αντίπαλος του Νετανιάχου στο δεξιό κόμμα Λικούντ αλλά στη συνέχεια προσχώρησε στο κεντρώο μπλοκ του Μπένι Γκαντζ. Μαζί εντάχθηκαν στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας όμως ο Γκαντζ έγινε μέλος του μικρού «πολεμικού συμβουλίου» όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, ενώ ο Σαάρ όχι.

«Δεν μπορώ να φέρω την ευθύνη εάν δεν έχω, κατά την κρίση μου, μια πραγματική δυνατότητα να επηρεάσω την πολιτική ατζέντα. Απλώς δεν βλέπω κανένα όφελος σε όλο αυτό», είπε ο Σαάρ. Η αποχώρησή του δεν θεωρείται έκπληξη, αφού νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε διακόψει και τη συμμαχία του με τον Γκαντζ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

