Επανειλημμένες συγκρούσεις ανάμεσα σε αστυνομικούς και διαδηλωτές σημάδεψαν χθες Δευτέρα μια ημέρα μαζικών κινητοποιήσεων στην Αργεντινή για την «κατάσταση επισιτιστικής έκτακτης ανάγκης» κι εναντίον των πολιτικών λιτότητας, καθώς σήμερα συμπληρώνονται εκατό ημέρες του ακραίου φιλελεύθερου προέδρου Χαβιέρ Μιλέι στην εξουσία.

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με έναν πρώτο απολογισμό μέσων ενημέρωσης που δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες πηγές, όταν η αστυνομία επιχείρησε να σταματήσει πορείες και σε σποραδικά επεισόδια από χθες το πρωί σε διάφορα σημεία στο Μπουένος Άιρες.

🔴 En Argentina, Milei mantiene a raya a los parásitos de izquierda que quieren que todo reviente para volver a las políticas de paguita y chándal



🔴 En España, Sánchez mantiene a raya a agricultores que defienden nuestra comida



Progreso - socialismopic.twitter.com/shTEhmIPDv — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) March 19, 2024

Η αστυνομία έκανε επανειλημμένα χρήση αντλιών εκτόξευσης πεπιεσμένου νερού και δακρυγόνων, ενώ κάποιοι διαδηλωτές εκσφενδόνισαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης σε ένα από τα σημεία έντασης, στην οδική γέφυρα Αβεζανέδα, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους φωτοειδησεογράφος του AFP, υπέστησαν ψεκασμούς με σπρέι πιπεριού από αστυνομικούς.

Στις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, με κεντρικό σύνθημα «Το όριο είναι η πείνα», κάλεσαν οργανώσεις της ριζοσπαστικής αριστεράς και κοινωνικά κινήματα, που έχουν ήδη πρωτοστατήσει σε σειρά διαδηλώσεων αφότου ανέλαβε την εξουσία ο κ. Μιλέι, τη 10η Δεκεμβρίου.

#Argentina | A massive protest is taking place in Buenos Aires against the neoliberal policies of President Javier Milei. pic.twitter.com/pcxmaG3TjY — teleSUR English (@telesurenglish) March 18, 2024

Κατήγγειλαν σε κοινή τους ανακοίνωση την κυβέρνηση διότι δεν εφοδιάζει με τρόφιμα εδώ και μήνες χιλιάδες κοινωνικές κουζίνες για την προσφορά γευμάτων σε άπορους σε λαϊκές συνοικίες σε όλη τη χώρα.

Η κυβέρνηση αρνείται πως έχει σταματήσει τον εφοδιασμό, λέει ωστόσο πως κάνει αυστηρό λογιστικό έλεγχο σε οργανώσεις αρωγής και ότι θα δημιουργήσει «διαφανές σύστημα» στο οποίο οι κοινωνικές κουζίνες θα λαμβάνουν βοήθεια «απευθείας» και όχι μέσω ενδιάμεσων, που χαρακτηρίζει «διαχειριστές της φτώχειας».

Ο Χαβιέρ Μιλέι σε πρόσφατη συνέντευξή του μάλιστα δήλωσε πως σε κάποιες περιπτώσεις οι συλλογικότητες που προσφέρουν δωρεάν γεύματα (πάνω από 40.000, σύμφωνα με καταγραφή της προηγούμενης κυβέρνησης) είναι εικονικές, ή τις χειρίζονται απατεώνες που παρουσιάζουν διογκωμένα έξοδα.

«Πάμε σε μια κοινωνική κουζίνα και διαπιστώνουμε πως δεν υπάρχει. Ή σε κάποιες ακούμε πως προσέρχονται τακτικά 500 άνθρωποι, όταν δεν πάνε ποτέ πάνω από 50», είπε ο πρόεδρος. Οι κατηγορίες του προκάλεσαν σάλο και έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις, που αντέτειναν πως χιλιάδες κοινωνικές κουζίνες δεν είδαν ποτέ τους «ελεγκτές» της κυβέρνησης.

Η κυβέρνηση του προέδρου Μιλέι, που συμπληρώνει σήμερα 100 ημέρες στην εξουσία, εφαρμόζει «θεραπεία σοκ», αυστηρό πρόγραμμα δημοσιονομικής λιτότητας, για να ελεγχθεί ο πληθωρισμός (+270%). Σε συνδυασμό με την υποτίμηση του νομίσματος, του πέσο, κατά 50% και πλέον, και την απελευθέρωση των τιμών, το πρόγραμμα πλήττει σκληρά τους πολίτες με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Η φτώχεια πλέον μαστίζει το 40% του πληθυσμού στην άλλοτε πλούσια χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.