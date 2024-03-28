Πάνω από 170 Γάλλοι και άλλοι 70 ξένοι υπήκοοι απομακρύνονται εσπευσμένα από την Αϊτή

Πάνω από εκατόν εβδομήντα υπήκοοι Γαλλίας και άλλοι περίπου εβδομήντα Ευρωπαίοι και άλλοι αλλοδαποί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την Αϊτή, χώρα της Καραϊβικής που παραμένει βυθισμένη στο χάος, με ελικόπτερα των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, ανακοίνωσε χθες Τετάρτη το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Πρόκειται για «ευάλωτους» ανθρώπους, που μεταφέρθηκαν σε πλοίο του γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο θα τους αποβιβάσει «στο Φορτ ντε Φρανς» (Μαρτινίκα), εξήγησε το Κε ντ’ Ορσέ στο δελτίο Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα.

Το βράδυ της Κυριακής, το γαλλικό ΥΠΕΞ ανακοίνωνε πως θα οργανώνονταν «ειδικές πτήσεις», καθώς η αϊτινή πρωτεύουσα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με έξαρση της βίας των συμμοριών και οι εμπορικές πτήσεις από και προς την Πορτ-ο-Πρενς έχουν ανασταλεί.

Κάπου 1.100 Γάλλοι, ανάμεσά τους μεγάλος αριθμός ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα, ζουν στην Αϊτή, διευκρίνισε η γαλλική διπλωματία.

«Η πρεσβεία της Γαλλίας στην Πορτ-ο-Πρενς συνεχίζει να λειτουργεί και παραμένει πλήρως κινητοποιημένη για να υποστηρίξει τη γαλλική κοινότητα» της Αϊτής, κατά την ανακοίνωση.

Η Αϊτή, αντιμέτωπη με σοβαρή κρίση, πολιτική και ασφαλείας, βιώνει από την αρχή του μήνα κλιμάκωση των επιθέσεων συμμοριών, που ένωσαν τις δυνάμεις τους κι έβαλαν στο στόχαστρο τοποθεσίες στρατηγικής σημασίας στην πρωτεύουσα.

Ο de facto πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί αποδέχθηκε να παραιτηθεί την 11η Μαρτίου. Έκτοτε βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για να σχηματιστούν μεταβατικές αρχές.

Με τη δημιουργία τους συνδέεται η ανάπτυξη διεθνούς οπλισμένης δύναμης για να βοηθήσει την αϊτινή αστυνομία, που μειονεκτεί αντιμέτωπη με υπεροπλία των κακοποιών, να αποκαταστήσει την τάξη.

Εν αναμονή, οι συμμορίες πολλαπλασίασαν τις επιθέσεις στην πρωτεύουσα.

Ο Καναδάς επίσης μίσθωσε ελικόπτερα για να απομακρύνει υπηκόους του που διαμένουν στην Αϊτή και επιθυμούν να φύγουν από τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

