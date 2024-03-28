Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως κατέστρεψαν 4 drones των Χούθι της Υεμένης

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες Τετάρτη κατέστρεψε 4 μακράς εμβέλειας μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, διευκρινίζοντας πως είχαν στόχο αμερικανικό πολεμικό στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία των ΗΠΑ ή του συνασπισμού», διαβεβαίωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), μέσω X.

Έκανε λόγο για κατάρριψη «σε νόμιμη άμυνα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.