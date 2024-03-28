Σχεδόν 4.400 κρούσματα χολέρας και άλλων περιπτώσεων οξείας υδατώδους διάρροιας, ανάμεσά τους 54 θανατηφόρα, έχουν καταγραφεί εντός του 2024 στη Σομαλία, πολλά περισσότερα από προηγούμενες χρονιές, τόνισε ο ΟΗΕ χθες Τετάρτη, εκφράζοντας ανησυχία.

«Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) του ΟΗΕ ανησυχεί για την εξάπλωση της χολέρας και της οξείας διάρροιας στη χώρα», είπε κατά την ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών ο Στεφάν Ντουζαρίκ, ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού.

Από την αρχή του 2024 ως την περασμένη εβδομάδα «καταγράφτηκαν σχεδόν 4.400 κρούσματα και 54 θάνατοι σε σχεδόν τις μισές περιφέρειες της Σομαλίας» και «πάνω από το 60% των ανθρώπων που πέθαναν ήταν παιδιά κάτω των 5 ετών», διευκρίνισε.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), πρόκειται για τριπλάσιο αριθμό κρουσμάτων από τον μέσο όρο της περασμένης τριετίας, σημείωσε.

Από το 2021, η χολέρα, η οποία μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού και από μολυσμένα περιττώματα που περιέχουν το βακτήριο Vibrio cholerae, γνωρίζει έξαρση σε παγκόσμια κλίμακα.

Η Σομαλία συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται περισσότερο, στις οποίες απαντώνται επίσης η ΛΔ Κονγκό, η Αιθιοπία, η Αϊτή, το Σουδάν, η Συρία, η Ζάμπια και η Ζιμπάμπουε.

Τον αγώνα εναντίον της ασθένειας περιπλέκει η έλλειψη εμβολίων.

Στη Σομαλία, ο ΟΗΕ έχει καταρτίσει «σχέδιο δράσης» εξάμηνης διάρκειας (προώθηση εκ των προτέρων κιτ θεραπείας σε περιοχές όπου προβλέπεται πως θα χρειαστούν, επιτήρηση της πορείας των κρουσμάτων...) για την υλοποίηση του οποίου απαιτούνται 6 εκατομμύρια δολάρια.

«Χρειαζόμαστε επειγόντως επιπρόσθετα κεφάλαια», επισήμανε ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Το συνολικό σχέδιο του ΟΗΕ για να καλυφθούν οι ανθρωπιστικές ανάγκες στη Σομαλία το 2024, κοστολογημένο στο ποσό των 1,6 δισεκ. δολαρίων, δεν έχει χρηματοδοτηθεί παρά κατά λιγότερο από 10%, με άλλα λόγια «έχουμε 150 εκατ. δολάρια», εξήγησε.

Φωτογραφία άρθρου: Αρχείου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.