Ο Νετανιάχου αρνείται να συζητήσει το μεταπολεμικό σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, φέρεται να αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση που αφορά στον σχεδιασμό της μεταπολεμικής διοίκησης της Γάζας και παρά τα αιτήματα αξιωματούχων ασφαλείας του Ισραήλ που θέτουν στο επίκεντρο των συνομιλιών την επόμενη μέρα.

Σύμφωνα με έκθεση που επικαλείται ο Guardian, τις τελευταίες ημέρες, τρία αιτήματα στο γραφείο του πρωθυπουργού διαβιβάστηκαν εκ μέρους των διευθυντών της Μοσάντ, της Σιν Μπετ, του αρχηγού του επιτελείου των ισραηλινών δυνάμεων άμυνας (IDF) και του υπουργείου Άμυνας για να οργανωθεί συνάντηση σχετικά με αποφάσεις που αφορούν «την επόμενη μέρα». Το Ισραήλ δηλώνει ότι πέτυχε τους στόχους του εναντίον της παλαιστινιακής μαχητικής ομάδας που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12 το βράδυ της Τρίτης.

Όλα αυτά τα αιτήματα απορρίφθηκαν, αναφέρει το δίκτυο. «Ο χρόνος τελειώνει και πρέπει να ληφθούν ήδη αποφάσεις για το πώς θα ενεργήσουμε σε σχέση με όλους τους σχετικούς παράγοντες εντός και εκτός της Λωρίδας της Γάζας. Οι Αμερικανοί θέλουν εξηγήσεις», ανέφερε ανώνυμος αξιωματούχος ασφαλείας.

Η αναφορά της Τρίτης έρχεται εν μέσω ισχυρισμών στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι ο Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Γιόαβ Γκάλαντ, αρνήθηκαν επίσης να συζητήσουν τη μετάβαση από το τρέχον στάδιο «υψηλής έντασης» των μαχών σε μια νέα φάση που θα επικεντρώνεται στην πιο ακριβή στόχευση των ηγετών της Χαμάς. Επίσης, άλλη αναφορά θέλει τον Νετανιάχου να μην έχει επιτρέψει στον Γκάλαντ να κάνει λεπτομερείς συζητήσεις για μία πιθανή συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων με τη Μοσάντ.

Ο Νετανιάχου μπορεί να επιθυμεί να αναβάλει τέτοιες συζητήσεις για να προστατεύσει τη θέση του ως πρωθυπουργός: η κυβέρνησή του ενόψει πολέμου θα διαλυθεί μετά το τέλος της σύγκρουσης και οποιαδήποτε λύση για τη Γάζα που περιλαμβάνει Παλαιστίνιους παράγοντες, όπως η επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής της Δυτικής Όχθης, απειλεί τη σταθερότητα της ακροδεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού του, αναφέρει ο Guardian.

Εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού είπε ότι η ημερομηνία για μια συζήτηση στο υπουργικό συμβούλιο που θα αφορά στην «επόμενη μέρα» είχε οριστεί πριν από ένα μήνα και θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.



Πηγή: skai.gr

