Το ποσό του λογαριασμού ήταν λάθος, αλλά το σοκ ήταν τόσο δυνατό που προκάλεσε πρώτα τη νοσηλεία της και μετά τον θάνατό της. Ο λόγος για μια 88χρονη συνταξιούχο από το Camporosso (Imperia) η οποία παραμονή Χριστουγέννων πέθανε στο νοσοκομείο του Sanremo μετά από ολιγοήμερη νοσηλεία. Σύμφωνα με την οικογένειά της, αυτό που την έκανε να καταλήξει στο νοσοκομείο ήταν η απελπισία μετά τη λήψη ενός μεγάλου λογαριασμού νερού, ύψους 15.339 ευρώ ο οποίος τελικά ήταν λανθασμένος, όπως μεταδίδει η Corriere della Sera.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, τα μέλη της οικογένειας είπαν ότι η ηλικιωμένη ένιωσε άρρωστη λίγες στιγμές αφότου η νύφη της της διάβασε τα στοιχεία του λογαριασμού που αφορούσε την περίοδο Αυγούστου-Οκτωβρίου, που έφτασε στην τράπεζα στις 14 Νοεμβρίου και πληρώθηκε αυτόματα από το πιστωτικό ίδρυμα, «στραγγίζοντας» τους όλα τα χρήματα που είχε στον τραπεζικό της λογαριασμό. Αργότερα διαπιστώθηκε ότι η μέγιστη κατανάλωση του σπιτιού της γυναίκας ήταν στην πραγματικότητα μόνο λίγα κυβικά με τιμή μόλις 55 ευρώ.

Το υδραγωγείο διαχειρίζεται μια εταιρεία εκτός του Δήμου Camporosso, η οποία παραδέχτηκε αμέσως το λάθος. «Το τιμολόγιο υπολογίστηκε με βάση μια λανθασμένη ανάγνωση φωτογραφίας - εξήγησε η εταιρεία –. Η πραγματική κατανάλωσή της ήταν 55 ευρώ. Ό,τι είχε ήδη πληρωθεί και δεν οφειλόταν επιστράφηκε».

Παραδοχές που δεν αρκούν για την οικογένεια της Κατερίνας και συγκεκριμένα τους γιους της Λουίτζι Τζιάνι και Ρόκο Τράπανι που ζητούν να διευκρινιστεί και να διαπιστωθούν οι ευθύνες όσων διέπραξαν το συγκλονιστικό λάθος. Προς το παρόν λένε ότι θέλουν να ζήσουν τον πόνο τους. Η κηδεία της συνταξιούχου θα γίνει αύριο στις 10.30 το πρωί στον ενοριακό ναό του Αγίου Μάρκου Ευαγγελίστα στο Camporosso.

Ανήσυχος και ταυτόχρονα επιφυλακτικός, ο δήμαρχος της πόλης της Λιγουρίας Davide Gibelli επιμένει στο γεγονός ότι «ο Δήμος δεν έχει σχέση με το θέμα καθώς μια εξωτερική εταιρεία διαχειρίζεται το υδραγωγείο». «Ωστόσο, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός και αποτέλεσμα απαράδεκτης απροσεξίας. Δεν μπορούν να συμβαίνουν καταστάσεις όπως αυτή – εξηγεί στην Corriere –. Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να είμαστε αυστηροί και να εξακριβώσουμε εάν η ασθένεια της κυρίας Giovinazzo ήταν όντως συνέπεια αυτού του λανθασμένου λογαριασμού. Ήταν σίγουρα ένα πολύ ηλικιωμένο και αδύναμο άτομο. Μια κατάσταση στην οποία ακόμη και το παραμικρό «τραύμα» μπορεί να είναι θανατηφόρο».

