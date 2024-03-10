Νεκρός ο ηγέτης της Αλ Κάιντα στην αραβική χερσόνησο

Η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (AQAP) ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο του ηγέτη της, του Χαλίντ μπιν Ουμάρ Μπατάρφι, σύμφωνα με το SITE Intelligence Group, μια αμερικανική εταιρία παρακολούθησης της διαδικτυακής δραστηριότητας τζιχαντιστών.

Η AQAP δεν ανέφερε τα αίτια του θανάτου του Μπατάρφι, σύμφωνα με το SITE .

Η οργάνωση ονόμασε τον Σαϊντ μπιν Ατίφ αλ Αουλάκι ως διάδοχό του, σύμφωνα την ίδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

