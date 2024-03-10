Νετανιάχου: Σε 4 έως 6 εβδομάδες θα επικρατήσουμε στη Ράφα

«Υπόθεση τεσσάρων έως έξι εβδομάδων» από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η επιχείρηση, θεωρεί την επικράτηση του Ισραήλ στη Ράφα ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και υποστήριξε ότι ο ισραηλινός στρατός καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αποτρέψει τον θάνατο αμάχων. Τόνισε μάλιστα ότι η πολιτική του υποστηρίζεται από «την συντριπτική πλειοψηφία» των συμπατριωτών του.

«Aν ο πρόεδρος των ΗΠΑ θεωρεί ότι ασκώ προσωπική πολιτική ενάντια στις επιθυμίες των Ισραηλινών και βλάπτω τα συμφέροντα της χώρας μου, κάνει λάθος και στα δύο σημεία», δήλωσε ο κ. Νετανιάχου σε συνέντευξή του στην BILD, απαντώντας στην κριτική που του άσκησε ο Τζο Μπάιντεν, λέγοντας ότι οι ενέργειές του «κάνουν περισσότερο καλό παρά κακό» και ζητώντας του «να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στα δεινά των Παλαιστινίων».

Οι Ισραηλινοί «υποστηρίζουν τα μέτρα που λαμβάνουμε για να καταστρέψουμε τα εναπομείναντα τάγματα της Χαμάς, διότι καταλαβαίνουν ότι, αν δεν το κάνουμε τώρα, θα έχουμε επανάληψη της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου και αυτό θα είναι κακό και για τους Ισραηλινούς και για τους Παλαιστίνιους και για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή», συνέχισε ο κ. Νετανιάχου και απέρριψε επίσης την διεθνή κριτική για τα σχέδια επίθεσης στην Ράφα. «Είμαστε πολύ κοντά στη νίκη. Είναι υπόθεση εβδομάδων μέχρι να τελειώσει η φάση των μαχών», δήλωσε και έκανε λόγο για τέσσερις έως έξι εβδομάδες από την αρχή της επίθεσης. «Καταστρέψαμε τα τρία τέταρτα των ταγμάτων της Χαμάς. Το να τα παρατήσουμε τώρα, θα ήταν σαν να άφηνε κανείς το ένα τέταρτο του "Ισλαμικού Κράτους" στην Μοσούλη», είπε χαρακτηριστικά ο ισραηλινός πρωθυπουργός και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Χαμάς «θα επανατοποθετηθεί και θα ξαναρχίσει», εάν δεν εξαρθρωθεί.

Ο Μπενιαμίν Ντενιάχου ανέφερε ακόμη ότι αριθμός των αμάχων που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα «είναι πολύ χαμηλότερος» από αυτόν που δημοσιοποιεί το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, το οποίο κάνει λόγο για 31.000 θανάτους, χωρίς ωστόσο να διαχωρίζει μέλη της Χαμάς και αμάχους. Ο ισραηλινός στρατός σκότωσε «τουλάχιστον 13.000 τρομοκράτες», δήλωσε ο κ. Νετανιάχου και υποστήριξε ότι «η αναλογία αμάχων με τρομοκράτες είναι 1:1», ενώ χαρακτήρισε «τραγωδία» οποιονδήποτε θάνατο αμάχου και επανέλαβε ότι το Ισραήλ «κάνει ό,τι μπορεί για να το αποτρέψει». Επιπλέον, κατηγόρησε την Χαμάς ως υπεύθυνη για τον θάνατο αμάχων, καθώς, όπως είπε, «κάνει ό,τι μπορεί για να τους θέσει σε κίνδυνο».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πίεση που δέχεται ο ίδιος από χώρες της Δύσης, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε: «Πού ήταν αυτή η πίεση, όταν ένα εκατομμύριο μουσουλμάνοι είτε σφαγιάζονταν είτε εκδιώκονταν από τα σπίτια τους; Εκατομμύρια στο Ιράκ, στην Συρία, στην Υεμένη. Πού έγιναν διαδηλώσεις;».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίστηκε επίσης επιφυλακτικός σχετικά με ενδεχόμενη νέα κατάπαυση του πυρός και ανταλλαγή ομήρων. «Στις διαπραγματεύσεις, η Χαμάς θα φύγει χωρίς τίποτα», είπε και πρόσθεσε ότι «οι τρομοκράτες δεν επιθυμούν αυτή τη στιγμή να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ισραήλ». Η στρατηγική τους, συνέχισε, είναι «να αυξηθεί η διεθνής πίεση προς το Ισραήλ και να πειστεί η διεθνής κοινότητα να εμποδίσει το Ισραήλ να επιφέρει την τελική ήττα των δυνάμεων της Χαμάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

