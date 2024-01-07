Δυο αξιωματικοί στην Υεμένη νεκροί σε επίθεση αποδιδόμενη στην Αλ Κάιντα

Δυο αξιωματικοί των υεμενίτικων κυβερνητικών δυνάμεων σκοτώθηκαν και εννέα στρατιώτες τραυματίστηκαν χθες Σάββατο σε επίθεση στη νότια Υεμένη, όπου είναι ενεργή η Αλ Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (ΑΚΑΧ), δήλωσαν πηγές προσκείμενες στις δυνάμεις ασφαλείας.

Έγιναν θύματα «εκρηκτικού μηχανισμού πιθανόν τοποθετημένου από μέλη της Αλ Κάιντα» στην επαρχία Αμπιάν, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Τα τελευταία δυο χρόνια αυτή η ζώνη μετατρέπεται συχνά σε θέατρο συγκρούσεων των κυβερνητικών δυνάμεων και μαχητών της ΑΚΑΧ, που θεωρείται από τις ΗΠΑ ο πιο επικίνδυνος βραχίονας του τζιχαντιστικού δικτύου.

Ο μηχανισμός πυροδοτήθηκε όταν πέρασε από το σημείο όπου ήταν τοποθετημένος στρατιωτικό όχημα, είπε δεύτερη πηγή του AFP στις δυνάμεις ασφαλείας, δίνοντας τον ίδιο απολογισμό.

Η πιο πρόσφατη θανατηφόρα επίθεση που είχε αποδοθεί στην Αλ Κάιντα έγινε τον Σεπτέμβριο, όταν τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση στη γειτονική επαρχία Σάμπουα.

Το χάος που προκάλεσε ο εμφύλιος πόλεμος που μαίνεται στην Υεμένη από το 2014 έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τζιχαντιστικές οργανώσεις, όμως οι επιθέσεις τους έχουν μειωθεί γενικά τα τελευταία χρόνια.

Στη φτωχότερη χώρα της αραβικής χερσονήσου επικρατεί σχετική ηρεμία αφότου ο ΟΗΕ διαπραγματεύθηκε κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο του 2022 ανάμεσα στη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, και τους αντάρτες Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν.

Οι αντάρτες, που ελέγχουν την πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Υεμένης, βρέθηκαν στα πρωτοσέλιδα τις τελευταίες εβδομάδες διότι εξαπολύουν επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα που κατ’ αυτούς συνδέονται με το Ισραήλ ή έχουν προορισμό ισραηλινά λιμάνια, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

