Η Χαμάς παραμένει «ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις» για μια εκεχειρία στη Γάζα, δήλωσε σήμερα ο ηγέτης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο Ισμαήλ Χανίγια, σε μήνυμά του την παραμονή του Ραμαζανιού που ξεκινά σε πολλές μουσουλμανικές χώρες.
«Δηλώνω ξεκάθαρα ότι η (ισραηλινή) κατοχή φέρει την ευθύνη για τη μη επίτευξη συμφωνίας, αλλά δηλώνω ότι είμαστε ανοιχτοί στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, με όποια μορφή κι αν πάρουν», τόνισε σε τηλεοπτικό μήνυμά του.
