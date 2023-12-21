Νεκρός από μαχαιριές τετράχρονος στο Λονδίνο - Συνελήφθη γυναίκα

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένα αγόρι τεσσάρων ετών υπέκυψε σε τραύματα που υπέστη από μαχαίρι τη νύχτα της Τετάρτης στο Χάκνεϊ του ανατολικού Λονδίνου και μία γυναίκα 41 ετών, γνωστή του θύματος, έχει συλληφθεί.

Όπως ανακοίνωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία, λίγο πριν από τις 11 τη νύχτα κλήθηκε ασθενοφόρο σε οικία της περιοχής, όπου και βρέθηκε το τραυματισμένο παιδί. Αμέσως διακομίστηκε σε νοσοκομείο, όπου όμως άφησε την τελευταία του πνοή.

Η 41χρονη κατηγορείται για δολοφονία του παιδιού μέσα στην οικία και οι αρχές δεν αναζητούν άλλον ύποπτο.



