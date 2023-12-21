Η Γαλλία εκδίδει στις ΗΠΑ Έλληνα επιχειρηματία που συνελήφθη τον περασμένο Μάιο

To Εφετείο του Παρισιού έλαβε χθες Τετάρτη απόφαση υπέρ της έκδοσης στις ΗΠΑ του Έλληνα επιχειρηματία, Νικόλαου Μπογονικολού, που συνελήφθη στη Γαλλία τον περασμένο Μάιο και ζητήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες τον κατηγορούν ότι εξήγαγε παράνομα τεχνολογίες για στρατιωτική και πολιτική χρήση στη Ρωσία, μεταξύ 2017 και 2023.

Όπως αναφέρεται στη γαλλική έκδοση της ενημερωτικής ιστοσελίδας The Epoch Times ο 60χρονος επιχειρηματίας αμφισβητεί τις κατηγορίες, ενώ η δικηγόρος του ανακοίνωσε ότι η άσκηση αναίρεσης είναι «πολύ πιθανή».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ίδιας ιστοσελίδας ο Ν.Μπογονικολός διεύθυνε τον όμιλο Aratos, ένα σύνολο μικρότερων εταιρειών άμυνας και τεχνολογίας με δεσμούς με το ΝΑΤΟ στη χώρα του και την Ολλανδία, είχε αναφέρει σε σχετικό ανακοινωθέν τον Μάιο ομοσπονδιακός εισαγγελέας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Μια θυγατρική του ομίλου Aratos ήταν φιναλίστ στην Πρόκληση Καινοτομίας του NATO 2021 για μια πρόταση που αφορούσε τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας blockchain για δορυφόρους και διαστημόπλοια, αναφέρει τέλος η ιστοσελίδα.

