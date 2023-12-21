Έπειτα από απροειδοποίητη απεργία εργαζομένων στο τούνελ της Μάγχης (Eurotunnel) διεκόπη από το μεσημέρι, σήμερα Πέμπτη, η σιδηροδρομική σύνδεση Γαλλίας - Ηνωμενου Βασίλειου. Η απεργία, που προκήρυξαν γαλλικά συνδικάτα, είχε ως αποτέλεσμα «την πλήρη διακοπή της υπηρεσίας και το κλείσιμο των τερματικών μας στη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο», ανέφερε σε δήλωση η Getlink - η μητρική εταιρεία του Eurotunnel. Η ανακοίνωση της ακύρωσης των απογευματινών τρένων προς Παρίσι, Βρυξέλλες και Άμστερνταμ από το σταθμό St Pancras του Λονδίνου προκάλεσε πανικό στους επιβάτες, αναφέρουν ανταποκρίσεις γαλλικών μέσων ενημέρωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Γάλλος υπουργός Μεταφορών ζήτησε να εξευρεθεί "αμέσως" λύση στην αιφνιδιαστική απεργία του προσωπικού της Eurotunnel, της υποθαλάσσιας σήραγγας που συνδέει τη Βρετανία με την ηπειρωτική Ευρώπη, που οδήγησε σε αναστολή των σιδηροδρομικών δρομολογίων μέσω του τούνελ της Μάγχης.

"Ο αποκλεισμός της σήραγγας κάτω από τη Μάγχη είναι απαράδεκτος. Μια λύση πρέπει να εξευρεθεί αμέσως. Είμαι δεσμευμένος για αυτό. Καλώ όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους προκειμένου να διασφαλιστεί η κυκλοφορία και οι αναχωρήσεις για διακοπές με τους καλύτερους όρους", έγραψε ο Κλεμάν Μπον στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Le blocage du tunnel sous la Manche est inacceptable.



Une solution doit être immédiatement trouvée. J’y suis engagé.



J’appelle chacun à la responsabilité, pour assurer la circulation et les départs en vacances dans de bonnes conditions#Getlink — Clement Beaune (@CBeaune) December 21, 2023

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

