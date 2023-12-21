Ελεύθερος σκοπευτής σκόρπισε σήμερα νωρίς το απόγευμα τον θάνατο και τον τρόμο στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στο κέντρο της Πράγας.

Ο δράστης - ο οποίος εξουδετερώθηκε από την αστυνομία – άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως στους χώρους του πανεπιστημίου.

🚨 Shooter photographed at Charles University in #Prague pic.twitter.com/ad4UYHZ0gw — Paul Golding (@GoldingBF) December 21, 2023

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν έντρομους φοιτητές την ώρα των πυροβολισμών να κρύβονται «κρεμασμένοι» στο περβάζια και τις ταράτσες.

#WATCH : Video of the moment when Students at Charles University in Prague hide on the roof of a building where they are trying to hide from a gunman. #Shooting #Prague #Czech #CharlesUniversity pic.twitter.com/XGqqHW9tjk — upuknews (@upuknews1) December 21, 2023

Την ώρα των πυροβολισμών η διοίκηση του Πανεπιστημίου έστειλε επείγον μήνυμα στους φοιτητές να μείνουν κλειδωμένοι στις τάξεις και τα γραφεία που βρίσκονταν. Φοιτητής ανέβασε φωτογραφία από την πόρτα της τάξης που εχει «αμπαρώσει» με καρέκλες. Ο ένοπλος προσπάθησε να μπει αλλά δεν τα κατάφερε...

BREAKING:



Mass-shooting at the Charles University of Prague, Czechia.



The student who posted this picture said the shooter tried to enter his room but that he had barricaded the door. pic.twitter.com/BVvGWeLe8Z — Visegrád 24 (@visegrad24) December 21, 2023

Πηγή: skai.gr

