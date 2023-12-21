Λογαριασμός
Εικόνες σοκ από το πανεπιστήμιο στην Πράγα: Φοιτητές κρύβονται «κρεμασμένοι» στα περβάζια και τις ταράτσες

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν έντρομους φοιτητές να προσπαθούν να γλιτώσουν από τον ελεύθερο σκοπευτή

πραγα

Ελεύθερος σκοπευτής σκόρπισε σήμερα νωρίς το απόγευμα τον θάνατο και τον τρόμο στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου, στο κέντρο της Πράγας. 

Ο δράστης - ο οποίος εξουδετερώθηκε από την αστυνομία – άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως στους χώρους του πανεπιστημίου. 

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν έντρομους φοιτητές την ώρα των πυροβολισμών να κρύβονται «κρεμασμένοι» στο περβάζια και τις ταράτσες. 

πραγα

Την ώρα των πυροβολισμών η διοίκηση του Πανεπιστημίου έστειλε επείγον μήνυμα στους φοιτητές να μείνουν κλειδωμένοι στις τάξεις και τα γραφεία που βρίσκονταν. Φοιτητής ανέβασε φωτογραφία από την πόρτα της τάξης που εχει «αμπαρώσει» με καρέκλες. Ο ένοπλος προσπάθησε να μπει αλλά δεν τα κατάφερε...

