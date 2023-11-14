Νεκρή Καναδοϊσραηλινή ακτιβίστρια που ήταν αγνοούμενη μετά την επίθεση της Χαμάς

Ο θάνατος μιας 74χρονης Καναδοϊσραηλινής ακτιβίστριας, της Βίβιαν Σίλβερ, η οποία αγνοείτο μετά την επίθεση της Χαμάς στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου, επιβεβαιώθηκε, όπως δήλωσε χθες, Δευτέρα, ισραηλινή διπλωμάτης στο Τορόντο.

«Τραγική είδηση: Η Βίβιαν Σίλβερ, η Καναδοϊσραηλινή ακτιβίστρια για την ειρήνη που προηγουμένως θεωρούνταν όμηρος, επιβεβαιώθηκε ότι είναι νεκρή, δολοφονήθηκε από την Χαμάς στο Κιμπούτς Μπέρι», ανακοίνωσε η γενική πρόξενος του Ισραήλ Ιντίτ Σαμίρ στο κοινωνικό δίκτυο X (πρώην Twitter).

«Ο Καναδάς θρηνεί για τον χαμό της», έγραψε επίσης στο X η Καναδή υπουργός Εξωτερικών Μέλανι Ζολί, χαρακτηρίζοντας την Βίβιαν Σίλβερ «μια περήφανη Καναδοϊσραηλινή που έκανε εκστρατεία όλη της τη ζωή για την ειρήνη».

Ο γιος της Σίλβερ, ο 35χρονος Γιόναταν Ζάιγκεν, που ζει στο Τελ Αβίβ, είχε πει λίγες μέρες μετά την επίθεση ότι μιλούσε στο τηλέφωνο μαζί της κατά τη διάρκεια της επίθεσης στο κιμπούτς.

Το Σάββατο 7 Οκτωβρίου γύρω στις 11:00 π.μ. τοπική ώρα «μιλούσαμε στο τηλέφωνο και μου έγραψε: «Είναι μέσα στο σπίτι», δήλωνε τότε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Από τότε τίποτα».

Canadian peace activist Vivian Silver confirmed killed in Hamas attacks https://t.co/JoaLdNNfGD — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 14, 2023

«Αγωνίζεται για τη δικαιοσύνη, είναι μια φανταστική μητέρα και γιαγιά».

Η Βίβιαν Σίλβερ είχε δημιουργήσει προγράμματα βοήθειας για τους κατοίκους της Γάζας και τους βοηθούσε να αναζητήσουν θεραπεία στο Ισραήλ.

Είχε κερδίσει πολλά βραβεία για τη δέσμευσή της για την ειρήνη και συμμετείχε το 2014 στη δημιουργία ενός Ισραηλινού φεμινιστικού και ειρηνιστικού κινήματος, το Women Wage Peace, το οποίο αριθμεί περισσότερα από 45.000 μέλη.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που κοινοποίησαν οι ισραηλινές αρχές, περίπου 240 άτομα απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα ως όμηροι κατά τη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς που άφησε πίσω της περίπου 1.200 νεκρούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν Ισραηλινοί άμαχοι.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα σκότωσαν 11.240 ανθρώπους, κυρίως άμαχους, μεταξύ των οποίων 4.630 παιδιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

