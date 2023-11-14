Βρέθηκε νεκρός ο Χεσούς Οσιέλ Μπαένα - Το πρώτο ανοιχτά non binary άτομο του δικαστικού σώματος του Μεξικού

Το πρώτο ανοιχτά non binary μέλος του δικαστικού σώματος του Μεξικού και ακτιβιστής της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, Χεσούς Οσιέλ Μπαένα Jesús Ociel Baena, βρέθηκε νεκρός στην οικία του, αναφέρει το BBC.

Η σορός του δικαστή εντοπίστηκε τη Δευτέρα στο κέντρο της πόλης Aguascalientes, μαζί με ένα ακόμη άτομο. Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης πρόκειται για σύντροφο του δικαστή.

Η υπουργός Ασφαλείας Rosa Icela Rodriguez δήλωσε ότι δεν είναι σαφές «αν επρόκειτο για ανθρωποκτονία ή κάποιου είδους ατύχημα». Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Εισαγγελίας, δεν υπήρχε κανένα σημάδι ότι τρίτο άτομο είχε εισέλθει στο σπίτι.

Ακόμη, σύμφωνα με το BBC, βρέθηκε ένα αιχμηρό αντικείμενο. Τα προκαταρκτικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι το περιστατικό θα μπορούσε να ήταν προσωπική υπόθεση.

Η ομάδα για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας προέτρεψε τις τοπικές αρχές να διερευνήσουν τους θανάτους διεξοδικά και χωρίς προκαταλήψεις.

Ο Αλεχάντρο Μπρίτο, διευθυντής της ομάδας, είπε ότι η Μπαένα είχε λάβει «πολλά μηνύματα μίσους, ακόμη και απειλές για βία και θάνατο», ανέφερε το Associated Press.

Ο 38χρονος έγινε δικαστής στο εκλογικό δικαστήριο της πολιτείας Aguascalientes τον Οκτώβριο του 2022 και θεωρήθηκε ότι ήταν το πρώτο non binary άτομο στη Λατινική Αμερική που ανέλαβε δικαστική θέση. Τον Ιούνιο, έλαβε διαβατήριο ουδέτερου φύλου.

«Είμαι ένα non binary άτομο, δεν με ενδιαφέρει να δω τον εαυτό μου ως γυναίκα ή άντρα», έγραψε ο Μπαένα στο X, πρώην Twitter, τον ίδιο μήνα.

«Αυτή είναι ταυτότητά μου, είναι δική μου, δεν αφορά άλλον».

Ο πρώην ανώτατος δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Μεξικού, Αρτούρο Ζαλντιβάρ, ​​έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι λυπάται βαθιά για τον θάνατο του δικαστή.

«Χάσαμε μια δυνατή φωνή για την ισότητα και τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων», είπε.

