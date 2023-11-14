Οι IDF μεταφέρουν θερμοκοιτίδες για την απομάκρυνση νεογνών από το νοσοκομείο Αλ Σίφα

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως συντονίζουν τη μεταφορά θερμοκοιτίδων στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να καταστεί ενδεχομένως δυνατή η απομάκρυνση νεογέννητων από το μεγαλύτερο νοσοκομείο του παλαιστινιακού θύλακα.

Η ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με μια φωτογραφία στρατιώτη που φορτώνει θερμοκοιτίδες σ' ένα βαν, εκδόθηκε μετά τις εκκλήσεις απόγνωσης από το Νοσοκομείο Αλ Σίφα για ασθενή νεογνά, καθώς οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις πλησιάζουν και τα καύσιμα για τις γεννήτριες εξαντλούνται.

The IDF is in the process of coordinating the transfer of incubators from a hospital in Israel to Gaza. pic.twitter.com/C8jyv0g3sE — Israel Defense Forces (@IDF) November 14, 2023

Πηγή: skai.gr

