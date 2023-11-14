Λογαριασμός
Οι IDF μεταφέρουν θερμοκοιτίδες για την απομάκρυνση νεογνών από το νοσοκομείο Αλ Σίφα

Οι IDF έκαναν ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ που δείχνει μια στρατιώτη να φορτώνει μια θερμοκοιτίδα

μωρά

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα πως συντονίζουν τη μεταφορά θερμοκοιτίδων στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε να καταστεί ενδεχομένως δυνατή η απομάκρυνση νεογέννητων από το μεγαλύτερο νοσοκομείο του παλαιστινιακού θύλακα.

Η ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με μια φωτογραφία στρατιώτη που φορτώνει θερμοκοιτίδες σ' ένα βαν, εκδόθηκε μετά τις εκκλήσεις απόγνωσης από το Νοσοκομείο Αλ Σίφα για ασθενή νεογνά, καθώς οι ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις πλησιάζουν και τα καύσιμα για τις γεννήτριες εξαντλούνται.

Πηγή: skai.gr

