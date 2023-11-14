Ινδία: Με βαριά μηχανήματα οι προσπάθειες απεγκλωβισμού εργατών, παγιδευμένων μετά την κατάρρευση σήραγγας

Διασώστες στην Ινδία άρχισαν σήμερα να χρησιμοποιούν βαριά μηχανήματα με στόχο να τοποθετήσουν έναν μεγάλο, χαλύβδινο αγωγό και να καταφέρουν να φέρουν στην επιφάνεια τους περίπου 40 εργάτες που έχουν παγιδευτεί κάτω από τη γη μετά την κατάρρευση οδικής σήραγγας στα Ιμαλάια.

Η σήραγγα μήκους 4,5 χιλιομέτρων που κατασκευαζόταν σε αυτοκινητόδρομο, μέρος ενός δρόμου ινδουιστικού προσκυνήματος στο κρατίδιο Ουταρχάντ, κατέρρευσε περίπου στις 5:30 τα ξημερώματα της Κυριακής.

«Παρέχουμε τρόφιμα, νερό και οξυγόνο στους παγιδευμένους εργάτες και οι αξιωματούχοι είναι σε συνεχή επαφή με όλους», δήλωσε ο Ντεβέντρα Σινγκ Πατουάλ, αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών.

Εκσκαφείς απομακρύνουν τα συντρίμμια εδώ και δύο ημέρες προκειμένου να δημιουργηθεί ένας διάδρομος προς τους εργάτες, ενώ αναμένεται η παράδοση ενός φαρδιού χαλύβδινου αγωγού, τον οποίο θα τοποθετήσουν σε μια τρύπα που θα ανοιχθεί στα συντρίμμια ώστε να μπορέσουν να ανέβουν στην επιφάνεια οι εγκλωβισμένοι.

Ο Πατουάλ δήλωσε ότι δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί ο χρόνος που θα χρειαστεί για να ανασυρθούν όλοι οι εργάτες.

Ομάδα γεωλόγων έχει φτάσει στο σημείο με στόχο να καθορίσει τα αίτια του ατυχήματος.

Την ώρα της κατάρρευσης μέσα στη σήραγγα βρίσκονταν 50 με 60 εργάτες από τους οποίους περίπου 10 με 20 είχαν αρχίσει να βγαίνουν καθώς είχε τελειώσει η βάρδιά τους κι έτσι κατάφεραν να γλιτώσουν. Οι υπόλοιποι εγκλωβίστηκαν από την κατάρρευση, ανέφερε η εφημερίδα Indian Express επικαλούμενη έναν εργάτη που μπόρεσε να βγει.

«Αρχικά πιστέψαμε ότι θα ήταν μια μικρή κατάρρευση και αρχίσαμε να απομακρύνουμε τα συντρίμμια όπως μπορούσαμε», δήλωσε ο Ραζίβ Ντας στην εφημερίδα. «Αλλά σύντομα συνειδητοποιήσαμε ότι ήταν μια δύσκολη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης».

Στην περιοχή γίνονται συχνά κατολισθήσεις, σεισμοί και πλημμύρες. Πριν το ατύχημα είχε παρατηρηθεί καθίζηση του εδάφους, την οποία οι γεωλόγοι του κρατιδίου, κάτοικοι και αξιωματούχοι είχαν αποδώσει στα πολλά έργα κατασκευών που γίνονται στα βουνά.

Το έργο της σήραγγας ξεκίνησε το 2018 και αρχικά ήταν προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2022, πλέον η νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης είναι ο Μάιος του 2024, σύμφωνα με ανακοίνωση της ινδικής κυβέρνησης.

Αμφιλεγόμενο έργο

Ο αυτοκινητόδρομος προσκυνήματος Σαν Νταμ είναι ένα από τα πλέον φιλόδοξα σχέδια του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι. Στόχος του είναι να ενώσει τέσσερις ινδουιστικές τοποθεσίες στη βόρεια Ινδία με έναν αυτοκινητόδρομο δύο λωρίδων μήκους 889 χιλιομέτρων, συνολικού κόστους 1,5 δισεκ. δολαρίων.

Όμως κάποιες εργασίες έχουν ανασταλεί έπειτα από εντολή των τοπικών αρχών αφού εκατοντάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές από την καθίζηση του εδάφους κατά μήκος του δρόμου, περιλαμβανομένων περιοχών στο κρατίδιο Ουταρχάντ.

Περιβαλλοντολόγοι έχουν επίσης εκφράσει την αντίθεσή τους στο έργο.

Επιτροπή ειδικών που διορίστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο της Ινδίας εκτίμησε σε έκθεσή της τον Ιούλιο του 2020 ότι οι επιπτώσεις του έργου στις περιοχές κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου δεν εκτιμήθηκαν σωστά πριν την έναρξη των εργασιών.

Όταν ενέκρινε τον αυτοκινητόδρομο Σαρ Νταμ το 2021 το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ζητήσει από την κυβέρνηση να απαντήσει στις ανησυχίες της επιτροπής και να καταρτίσει συγκεκριμένη στρατηγική για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο επικεφαλής της επιτροπής αυτής παραιτήθηκε πέρυσι, αγανακτισμένος επειδή η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τις συστάσεις της. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ινδίας από την πλευρά της τονίζει ότι χρησιμοποιεί τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον με στόχο να καταστήσει πιο ασφαλείς τις γεωλογικά ασταθείς περιοχές.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Ουταρχάντ, ο Πουσκάρ Σινγκ Ντάμι, δήλωσε σήμερα στο πρακτορείο ANI ότι η κυβέρνησή του θα εξετάσει όλες τις υπό κατασκευή σήραγγες ώστε να διασφαλίσει ότι είναι εντελώς ασφαλείς και ότι οι αρχές είναι καλύτερα προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν τυχόν έκτακτες καταστάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.