Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, σε συνέντευξή της σε εκπομπή του ιδιωτικού τηλεοπτικού καναλιού Rete Quattro, του ομίλου Μπερλουσκόνι, δήλωσε απόψε ότι «θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή, όταν θα πρέπει να κλείσουν τα ψηφοδέλτια, αν θα είναι υποψήφια στις ευρωεκλογές».

«Αν οι πολίτες με ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, θα ξέρουν ότι πρόκειται να διαλέξω τελικά την έδρα μου στο ιταλικό κοινοβούλιο. Παρά ταύτα, αν θέλουν να εκφράσουν την υποστήριξη με την ψήφο τους, πρόκειται ούτως ή άλλως για ένδειξη δημοκρατίας», πρόσθεσε η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης.

«Θέλω η Ιταλία να μετρά περισσότερο. Με μια εξωτερική πολιτική η οποία να χαρακτηρίζεται από σεβασμό για τους συνομιλητές της και με το αναγκαίο θάρρος για να λες τα πράγματα με το όνομά τους», υπογράμμισε η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η Μελόνι δήλωσε ότι «το Σύμφωνο Σταθερότητας δεν αποτελεί τον ιδεώδη συμβιβασμό που επιθυμούσε αλλά είναι, τελικά, ο καλύτερος δυνατός συμβιβασμός» και ότι «η εναλλακτική θα ήταν η επιστροφή στις παλιές παραμέτρους, σίγουρα χειρότερες».

Η Τζόρτζια Μελόνι, τέλος, και με αναφορά στην υπόθεση της εισαγγελικής έρευνας σε βάρος της «ινφλουένσερ» Κιάρα Φεράνι, δήλωσε ότι «την ερχόμενη Πέμπτη το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει μέτρο βάσει του οποίου στις εμπορικές δραστηριότητες - και σε εκείνες που αφορούν φιλανθρωπικούς σκοπούς - πάνω στην συσκευασία του προϊόντος που πωλείται θα πρέπει να αναφέρεται ρητά σε ποιόν θα δοθούν τα χρήματα, και ποιό ακριβώς ποσοστό θα καταλήξει όντως στη στήριξη φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών.

