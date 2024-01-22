Μπορέλ: Άγνωστο πότε θα ξεκινήσει η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση στην Ερυθρά για την προστασία των πλοίων από τους Χούθι

Άγνωστο παραμένει πότε θα ξεκινήσει η ευρωπαϊκή ναυτική επιχείρηση στην Ερυθρά Θάλασσα για τη συνοδεία και προστασία των εμπορικών πλοίων από τους φιλο-ιρανούς αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Όπως ανέφερε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, οι 27 χώρες της ΕΕ έχουν συμφωνήσει επί της Αρχής στην οργάνωση ευρωπαϊκής ναυτικής αποστολής στην Ερυθρά Θάλασσα, ωστόσο δεν γνωρίζει πόσο καιρό θα χρειαστεί για την υλοποίησή της. «Χρειάζεται ομοφωνία για να δούμε πότε μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η αποστολή», είπε ο Μπορέλ. «Οι εναλλακτικές υπάρχουν στο τραπέζι. Κανένα κράτος-μέλος δεν έφερε αντίρρηση. Μπορεί κάποιες χώρες να μη συμμετάσχουν, αλλά δεν θα σταθούν εμπόδιο», πρόσθεσε και σημείωσε ότι πρέπει να ρυθμιστούν αρκετά ζητήματα όπως για παράδειγμα, πώς θα λειτουργήσει αυτή η ναυτική επιχείρηση, ποιά ακριβώς θα είναι η εντολή της, πόσο μακριά μπορεί να φτάσει όσον αφορά το πεδίο δράσης της και ποιά χώρα θα ηγηθεί αυτής της αποστολής.

Σύμφωνα με ευρωπαίους αξιωματούχους, οι τελικές αποφάσεις για την ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα αναμένεται να ληφθούν στο επόμενο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της 19ης Φεβρουαρίου.

Πηγή: skai.gr

