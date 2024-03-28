Νέες αποκαλύψεις «καίνε» το βρετανικό Post Office στο σκάνδαλο Horizon

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Νέες δημοσιογραφικές αποκαλύψεις στη Βρετανία αποκαλύπτουν ότι η διοίκηση των Βρετανικών Ταχυδρομείων (Post Office) ήταν ενήμερη για τα τεχνικά προβλήματα του λογισμικού Horizon, το οποίο επί χρόνια εμφάνιζε πλαστά ταμειακά ελλείμματα στους λογαριασμούς χιλιάδων τοπικών ταχυδρομείων.

Παρά το γεγονός αυτό, ωστόσο, οι διοικούντες το Post Office συνέχισαν επί χρόνια να δηλώνουν άγνοια και να κινούνται νομικά κατά των υπευθύνων των τοπικών ταχυδρομείων, με αποτέλεσμα την πτώχευση, τη φυλάκιση ή και την αυτοκτονία πολλών εξ αυτών.

Το BBC εντόπισε σχέδιο έκθεσης του 2016-17 που είχε συντάξει η ελεγκτική εταιρεία Deloitte, η οποία είχε ερευνήσει την υπόθεση. Στο έγγραφο αυτό αναφέρεται πως η διοίκηση του Post Office είχε ενημερωθεί για τον εντοπισμό τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα Horizon.

Το Post Office, παρόλα αυτά, συνέχισε να διώκει νομικά τους υπεύθυνους των τοπικών ταχυδρομείων κατηγορώντας τους για κλοπή. Σύμφωνα με το BBC, ο οργανισμός δαπάνησε 100 εκατομμύρια λίρες από χρήματα των φορολογούμενων για αυτές τις νομικές προσφυγές παρά το ότι γνώριζε πως οι κατηγορίες ήταν αβάσιμες.

Βασικό εύρημα της Deloitte ήταν πως ήταν δυνατή η αλλαγή των λογιστικών πράξεων κάθε τοπικού ταχυδρομείου από τα γραφεία της εταιρείας Fujitsu που είχε δημιουργήσει το λογισμικό, χωρίς ο υπεύθυνος του κάθε ταχυδρομείου να το αντιλαμβάνεται.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και δεύτερη αποκάλυψη από το Channel 4 που μετέδωσε ηχογραφημένες τηλεφωνικές συζητήσεις ερευνητών με στελέχη του Post Office ήδη από το 2013. Οι ερευνητές, που είχαν προσληφθεί από το Post Office αλλά μετά την έρευνά τους απολύθηκαν, ενημερώνουν τα στελέχη για τη δυνατότητα μακρόθεν πρόσβασης και αλλαγών στους λογαριασμούς των τοπικών ταχυδρομείων εν αγνοία των υπευθύνων για τη λειτουργία τους.

Το λεγόμενο σκάνδαλο Horizon χαρακτηρίστηκε από τον πρωθυπουργό Σούνακ ως «η μεγαλύτερη δικαστική πλάνη» στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Η κυβέρνηση προώθησε νόμο για την απαλλαγή των κατηγορηθέντων υπευθύνων των τοπικών ταχυδρομείων.

Το σκάνδαλο αφορά τον εσφαλμένο καταλογισμό ευθυνών και τις άδικες ποινικές διώξεις σε βάρος εκατοντάδων υπευθύνων τοπικών ταχυδρομείων στη Βρετανία από το 1999 ως το 2015 με αφορμή την ύπαρξη λογιστικών ελλειμμάτων στους λογαριασμούς των καταστημάτων τους.

Πολλοί από τους κατηγορηθέντες είχαν εξ αρχής αλλά μάταια υποδείξει στην κεντρική διοίκηση ότι το λογισμικό έπασχε από τεχνικά προβλήματα.

Η διοίκηση του Post Office κυνήγησε νομικά τουλάχιστον 736 επικεφαλής τοπικών ταχυδρομείων και κατηγόρησε συνολικά σχεδόν 3.500 εξ αυτών.

Ορισμένοι κατέληξαν στη φυλακή με κατηγορίες ψευδών λογιστικών δηλώσεων και κλοπής, άλλοι αυτοκτόνησαν, εκατοντάδες υποφέρουν ακόμα ψυχολογικά και πολλοί καταστράφηκαν οικονομικά, καθώς μεταξύ άλλων επιχείρησαν να καλύψουν τα ελλείμματα με δικά τους χρήματα.

Μετά από χρόνια τα θύματα αυτής της υπόθεσης κέρδισαν το 2021 τη νομική μάχη για επανεξέταση της υποθέσεών τους.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο με ορμή μετά από τηλεοπτική σειρά τεσσάρων επεισοδίων, βασικά στα πραγματικά γεγονότα, που προέβαλε το ITV στην αρχή του έτους.

