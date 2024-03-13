Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων από τη βρετανική κυβέρνηση το νομοσχέδιο που θα απαλλάσσει από τις κατηγορίες περί κλοπής και υπεξαίρεσης εκατοντάδες κατηγορούμενους στο πλαίσιο του λεγόμενου «σκανδάλου Horizon».

Πρόκειται για το σκάνδαλο που αφορά τον εσφαλμένο καταλογισμό ευθυνών και τις άδικες ποινικές διώξεις σε βάρος εκατοντάδων υπευθύνων τοπικών ταχυδρομείων στη Βρετανία από το 1999 ως το 2015 με αφορμή την ύπαρξη λογιστικών ελλειμμάτων στους λογαριασμούς των καταστημάτων τους.

Όπως αποδείχθηκε στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, τα ελλείμματα ήταν προϊόν εσφαλμένων υπολογισμών που οφείλονταν σε τεχνικά προβλήματα του λογισμικού Horizon της ιαπωνικής εταιρείας Fujitsu. Ήταν το λογισμικό που είχε εισαγάγει η κεντρική διοίκηση του Ταχυδρομείου (Post Office) το 1999 για λογιστικές και άλλες καθημερινές εργασίες.

Πολλοί από τους κατηγορηθέντες είχαν εξ αρχής αλλά μάταια υποδείξει στην κεντρική διοίκηση ότι το λογισμικό έπασχε από τεχνικά προβλήματα.

Ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ χαρακτήρισε το προαναγγελθέν νομοσχέδιο ως «ένα σημαντικό βήμα προς το να καθαρίσει επιτέλους το όνομα των αδικημένων υπευθύνων τοπικών ταχυδρομείων», των οποίων οι ζωές «καταστράφηκαν με αποτρόπαιο τρόπο» στο πλαίσιο του σκανδάλου.

Όσοι αθωωθούν στο πλαίσιο του νέου νόμου θα λάβουν μία προσωρινή αποζημίωση, με τη δυνατότητα πλήρους και οριστικής αποζημίωσης ύψους 600.000 λιρών.

Η διοίκηση του Post Office κυνήγησε νομικά τουλάχιστον 736 επικεφαλής τοπικών ταχυδρομείων και κατηγόρησε συνολικά σχεδόν 3.500 εξ αυτών. Ορισμένοι κατέληξαν στη φυλακή με κατηγορίες ψευδών λογιστικών δηλώσεων και κλοπής, άλλοι αυτοκτόνησαν, εκατοντάδες υποφέρουν ακόμα ψυχολογικά και πολλοί καταστράφηκαν οικονομικά, καθώς μεταξύ άλλων επιχείρησαν να καλύψουν τα ελλείμματα με δικά τους χρήματα.

Μετά από χρόνια τα θύματα αυτής της υπόθεσης κέρδισαν το 2021 τη νομική μάχη για επανεξέταση της υποθέσεών τους. Ωστόσο, μέχρι στιγμής μόνο 95 καταδικαστικές αποφάσεις έχουν ανατραπεί.

Η υπόθεση αυτής της «μεγαλύτερης δικαστικής πλάνης στην ιστορία της Βρετανίας» επανήλθε με έμφαση στο πολιτικό προσκήνιο στην αρχή του έτους μετά από την προβολή δραματικής τηλεοπτικής σειράς τεσσάρων επεισοδίων στο ITV που βασίζεται στα πραγματικά γεγονότα.

