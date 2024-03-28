Ισραήλ: Ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση στο Μεξικό ενός πρώην διπλωμάτη που κατηγορείται για βιασμούς

Ισραηλινό δικαστήριο άναψε σήμερα το πράσινο φως για την έκδοση του Μεξικανού Αντρές Ροέμερ, πρώην διπλωμάτη που κατηγορείται για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις στη γενέτειρά του. Για να προχωρήσει η διαδικασία, απαιτείται εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης.
Ο Αντρές Ροέμερ, ο οποίος έχει διατελέσει γενικός πρόξενος στο Σαν Φρανσίσκο και πρεσβευτής στην UNESCO, συνελήφθη πέρυσι στο Ισραήλ. Το Μεξικό ζητούσε από τον Ιούνιο του 2021 την έκδοση του πρώην διπλωμάτη, ο οποίος έχει και την ισραηλινή υπηκοότητα.
Ο 60χρονος Ροέμερ έχει αρνηθεί τις κατηγορίες σε βάρος του.
Επί του παρόντος, δικαστήριο της Ιερουσαλήμ έδωσε εντολή για τον κατ’ οίκον περιορισμό του Ροέμερ με ηλεκτρονικό βραχιολάκι.
