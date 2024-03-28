Ουκρανία: Ρωσικά στρατεύματα εξαπολύουν νέες επιθέσεις στο ανατολικό μέτωπο

Ρωσικά στρατεύματα εξαπέλυσαν σήμερα νέες επιθέσεις στην ανατολική Ουκρανία, όπου αναφέρονται σφοδρές μάχες γύρω από τις κατεστραμμένες πόλεις Αβντιίβκα και Μπαχμούτ.

Στην καθιερωμένη ενημέρωσή του, το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας ανέφερε σήμερα προέλαση ρωσικών δυνάμεων προς τέσσερις τοποθεσίες.

Κατά μήκος της γραμμής του μετώπου από τα νότια προς τα ανατολικά τμήματα της Ουκρανίας, μαίνονταν συνολικά 48 μάχες, σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση. Αναφέρθηκαν επίσης αεροπορικά πλήγματα και βολές πυροβολικού κοντά στην Χάρκιβ (ή Χάρκοβο).

Το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa) υπογραμμίζει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τις αναφορές για τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.